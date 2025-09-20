Antena 3 LogoAntena3
Emparejados | Victoria de Marichalar y Rocío Laffón

La indignación de Victoria de Marichalar con Rocío Laffón: “No vuelvo a confiar en ti”

La hija de la infanta Elena se ha molestado con su mejor amiga por hacerla caso al seguir su intuición en el ¿Quién es quién?

Carmen Pardo
Publicado:

Las invitadas de Emparejados no se ponían de acuerdo sobre quién es la mejor amiga de Escolástica. Mientras Victoria Federica votaba por Antonia, Rocío Laffón se inclinaba más hacia Mercedes.

La sevillana le pide a la nieta del rey emérito que le haga caso porque ella tiene mucha intuición, una petición a la que Victoria de Marichalar accede.

Cuando Almudena Cid desvela quién es la mejor amiga de Escolástica, la influencer no se lo puede creer, “No vuelvo a confiar en ti”, le ha advertido Victoria de Marichalar a su mejor amiga.

Programas

