A las 21:45 horas
Esta noche, El Hormiguero recibe a Roberto Leal, María José Campanario y Eduardo Navarrete
El programa recibe al presentador y a dos de los nuevos concursantes de la próxima edición de El Desafío.
El Hormiguero calienta motores para el regreso de El Desafío con la visita de su presentador, Roberto Leal, acompañado por María José Campanario y Eduardo Navarrete, dos de los ocho nuevos concursantes de la sexta edición del formato. Una noche para empezar a descubrir cómo se presenta una de las temporadas más esperadas del concurso.
Durante la entrevista, los tres compartirán cómo se afronta un programa tan exigente a nivel físico y mental, qué les llevó a aceptar el reto y cómo están viviendo esta experiencia tan intensa. El Desafío, el concurso de retos más exitoso de la televisión, regresará muy pronto al prime time de Antena 3, y esta visita sirve como aperitivo de todo lo que está por venir.
Sobre ellos:
Roberto Leal es uno de los presentadores más sólidos y carismáticos de la televisión, al frente de grandes formatos de entretenimiento. María José Campanario y Eduardo Navarrete se suman en esta nueva edición como concursantes, aportando perfiles muy distintos y una fuerte personalidad. Juntos representan el espíritu de superación, espectáculo y diversión que caracteriza a El Desafío.
