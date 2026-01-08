Esta noche, El Hormiguero recibe a Roberto Leal, María José Campanario y Eduardo Navarrete

El Hormiguero calienta motores para el regreso de El Desafío con la visita de su presentador, Roberto Leal, acompañado por María José Campanario y Eduardo Navarrete, dos de los ocho nuevos concursantes de la sexta edición del formato. Una noche para empezar a descubrir cómo se presenta una de las temporadas más esperadas del concurso.

Durante la entrevista, los tres compartirán cómo se afronta un programa tan exigente a nivel físico y mental, qué les llevó a aceptar el reto y cómo están viviendo esta experiencia tan intensa. El Desafío, el concurso de retos más exitoso de la televisión, regresará muy pronto al prime time de Antena 3, y esta visita sirve como aperitivo de todo lo que está por venir.

Sobre ellos:

Roberto Leal es uno de los presentadores más sólidos y carismáticos de la televisión, al frente de grandes formatos de entretenimiento. María José Campanario y Eduardo Navarrete se suman en esta nueva edición como concursantes, aportando perfiles muy distintos y una fuerte personalidad. Juntos representan el espíritu de superación, espectáculo y diversión que caracteriza a El Desafío.