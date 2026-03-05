Antena3
Juanma Moreno Bonilla, entre los próximos invitados de El Hormiguero

El Hormiguero tendrá la oportunidad de disfrutar de una de las semanas con más invitados que se recuerda.

El Hormiguero está a punto de vivir unas noches prometen emociones fuertes. Pablo Motos ha desvelado quiénes serán los próximos invitados en una de las semanas con más visitas que se recuerdan.

Lunes: Juanma Moreno Bonilla

Nos visita por primera vez Juanma Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía y presidente del PP andaluz. Con él charlaremos sobre actualidad política y conoceremos su perfil más personal. Moreno Bonilla ha editado recientemente el libro Manual de Convivencia. La vía andaluza, un testimonio sincero que combina sus memorias personales con su trayectoria política.

Juanma Moreno Bonilla
Juanma Moreno Bonilla | antena3.com

Martes: Luis Fonsi

Viene a vernos el cantante Luis Fonsi con el que charlaremos sobre el fin de su gira mundial, con la que ha conmemorado sus veinticinco años de carrera, y escucharemos el que es su nuevo single, titulado Cambiaré.

Luis Fosi
Luis Fosi | antena3.com

Miércoles: Clara Galle, Claudia Salas y Paula Usero

Recibimos a las actrices Clara Galle, Claudia Salas y Paula Usero. Nos van a presentar Esa noche, la nueva serie que protagonizan y que llega a Netflix el próximo 13 de marzo. En esta nueva ficción, tres hermanas deben decidir cómo hacen frente a un inesperado suceso que pondrá a prueba su amor y lealtad familiar.

Clara Galle, Claudia Salas y Paula Usero
Clara Galle, Claudia Salas y Paula Usero | antena3.com

Jueves: Bárbara Lennie y Leo Sbaraglia

Nos visitan los actores Bárbara Lennie y Leo Sbaraglia para hablarnos de la nueva película de Pedro Almodóvar, titulada Amarga Navidad, que protagonizan y que se estrena en cines el próximo 20 de marzo.

Bárbara Lennie y Leo Sbaraglia
Bárbara Lennie y Leo Sbaraglia | antea3.com
