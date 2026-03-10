Esta noche, El Hormiguero bailará al ritmo de Luis Fonsi

El Hormiguero recibe esta noche a Luis Fonsi, uno de los artistas latinos más reconocidos a nivel internacional. El cantante visita el programa para hablar de su carrera, sus nuevos proyectos musicales y el momento que atraviesa dentro de la industria.

Durante la entrevista, Fonsi repasará algunos de los hitos más importantes de su trayectoria y compartirá cómo vive el éxito de una carrera que lo ha llevado a actuar en escenarios de todo el mundo. También habrá espacio para anécdotas personales y reflexiones sobre la evolución de la música latina en los últimos años.

Sobre él:

Luis Fonsi es cantante, compositor y productor musical. Con una trayectoria consolidada a lo largo de más de dos décadas, se ha convertido en una de las grandes figuras de la música latina. Sus canciones han alcanzado éxito mundial y lo han situado como uno de los artistas más influyentes del panorama musical internacional.