Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 4 de diciembre

¡Qué flow! Alain Hernández sorprende con sus pasos de bailarín en Pasapalabra

El actor se ha llevado la victoria en La Pista y, además, ha levantado pasiones con su baile al ritmo de ‘Cold heart’.

Alain Hernández sorprende con sus pasos de bailarín en Pasapalabra

Publicidad

Alberto Mendo
Publicado:

¿Hay algo que a Alain Hernández se le dé mal? Es uno de los actores más solicitados, en Pasapalabra lo está bordando y, además, ha demostrado que es un gran bailarín. El invitado ha conseguido igualar su duelo particular en La Pista contra Cristina Alcázar, que ganó en el programa anterior, y ha recuperado la buena racha ayudando a Manu tras el pleno que logró en Palabras Cruzadas al comenzar su visita.

El impresionante pleno de Alain Hernández en Pasapalabra: ¡no falla ni queriendo!

Alain se ha llevado tres segundos para el equipo naranja, aunque podría haber acertado antes. De hecho, se lo ha comentado a Roberto Leal echándole un poco la culpa: “Este detalle, si lo hubieras dicho”. El presentador había anunciado que la canción es de 2021. Sin embargo, el actor ha precisado que ‘Cold Heart’, de Elton John con Dua Lipa, es realmente una versión de ‘Sacrifice’, con el que el propio cantante británico triunfó en 1989.

Más allá de esta anécdota, Alain ha celebrado el triunfo bailando. ¡Y con qué flow! Sus pasos han levantado pasiones entre el público. ¡No te lo pierdas en el vídeo!

Antena 3» Programas» Pasapalabra» Mejores momentos

Publicidad

Programas

La victoria con la que Alain Hernández se supera en Pasapalabra

Manu aprovecha la bandera blanca de Rosa para ir a por el bote: ¡a dos de completar El Rosco!

La victoria con la que Alain Hernández se supera en Pasapalabra

La victoria con la que Alain Hernández se supera en Pasapalabra: ¡pleno en el ¿Dónde Están?!

El momento musical que perseguirá a José Manuel Zapata

El momento musical que perseguirá a José Manuel Zapata: “Acabo de perder mi prestigio”

Alain Hernández sorprende con sus pasos de bailarín en Pasapalabra
Mejores momentos | 4 de diciembre

¡Qué flow! Alain Hernández sorprende con sus pasos de bailarín en Pasapalabra

Gabriela Guillén
Famosos

Bertín Osborne y Gabriela Guillén sellan el convenio regulador por la manutención de su hijo: "Está cerrado y están felices"

Alice Campello y Álvaro Morata
Última hora

Nueva crisis entre Alice Campello y Álvaro Morata: "No ha habido terceras personas ni celos"

Las redes sociales vuelven a hacer saltar las alarmas sobre una posible nueva crisis de pareja. Nacho Gay ha hablado con el entorno la modelo y nos cuenta los motivos detrás de este nuevo bache entre ellos.

Gloria, orgullosa de su físico, a pesar de las críticas
Nos lo cuenta

Gloria, orgullosa de su físico, a pesar de las críticas: "Nací con el síndrome de Treacher Collins, pero me encanto"

Nació con el síndrome de Treacher Collins, una condición que le hizo recibir muchas críticas por su físico. Sin embargo, Gloria siempre ha tenido suerte en el amor y ha levantado muchas envidias.

Se atrinchera en la oficina de empleo

Manuel se atrinchera en la oficina de empleo para conseguir una cita en el paro: "Ya había pedido cinco citas"

Ana Belén

Difunden imágenes vejatorias generadas por Inteligencia Artificial de la alcaldesa de Cúllar: "Se publicó en la cuenta de una vecina"

Abuelo de uno de los menores que detenido por humillar a una persona sin hogar: "Va a cumplir la condena que sea"

Abuelo de uno de los menores que humillaron a una persona sin hogar en Sevilla: "Va a cumplir la condena que sea"

Publicidad