¡Qué flow! Alain Hernández sorprende con sus pasos de bailarín en Pasapalabra

¿Hay algo que a Alain Hernández se le dé mal? Es uno de los actores más solicitados, en Pasapalabra lo está bordando y, además, ha demostrado que es un gran bailarín. El invitado ha conseguido igualar su duelo particular en La Pista contra Cristina Alcázar, que ganó en el programa anterior, y ha recuperado la buena racha ayudando a Manu tras el pleno que logró en Palabras Cruzadas al comenzar su visita.

Alain se ha llevado tres segundos para el equipo naranja, aunque podría haber acertado antes. De hecho, se lo ha comentado a Roberto Leal echándole un poco la culpa: “Este detalle, si lo hubieras dicho”. El presentador había anunciado que la canción es de 2021. Sin embargo, el actor ha precisado que ‘Cold Heart’, de Elton John con Dua Lipa, es realmente una versión de ‘Sacrifice’, con el que el propio cantante británico triunfó en 1989.

Más allá de esta anécdota, Alain ha celebrado el triunfo bailando. ¡Y con qué flow! Sus pasos han levantado pasiones entre el público. ¡No te lo pierdas en el vídeo!