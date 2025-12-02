Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

A las 21:45 horas

Hoy, Verónica Sánchez y Sonsoles Ónega presentan Las hijas de la criada en El Hormiguero

Las invitadas llegan para hablar del estreno de Las hijas de la criada, la nueva gran apuesta de ficción de Atresmedia.

Verónica Sánchez y Sonsoles Ónega

Publicidad

Verónica Sánchez y Sonsoles Ónega llegan esta noche a El Hormiguero para presentarnos Las hijas de la criada, la ambiciosa adaptación televisiva del libro con el que Ónega conquistó el Premio Planeta en 2023.

En la serie, Verónica Sánchez interpreta uno de los roles principales dentro de un reparto coral que da vida al universo creado por Ónega. Ambas nos contarán cómo ha sido el proceso de transformar la novela en una producción televisiva, los retos de ambientación y por qué esta historia se perfila como una de las grandes apuestas dramáticas del curso en Atresplayer.

Sobre ellas:

Verónica Sánchez es una de las actrices más reconocidas de su generación, con trabajos aplaudidos en Los Serrano, Sin identidad o Sky Rojo. Sonsoles Ónega, periodista y escritora, ha consolidado una destacada carrera en televisión y en el mundo literario, donde su novela Las hijas de la criada le valió el Premio Planeta 2023 y ahora se convierte en su primera gran adaptación a la ficción.

Antena 3» Programas» El Hormiguero» Invitados

Publicidad

Programas

Verónica Sánchez y Sonsoles Ónega

Hoy, Verónica Sánchez y Sonsoles Ónega presentan Las hijas de la criada en El Hormiguero

Revive la entrevista completa a Guillermo Francella y Javier Veiga en El Hormiguero

Revive la entrevista completa a Guillermo Francella y Javier Veiga en El Hormiguero

La surrealista anécdota de Javier Veiga con Guillermo Francella: "Es un seductor en todos los sentidos"

La surrealista anécdota de Javier Veiga con Guillermo Francella: "Es un seductor en todos los sentidos"

El impresionante final de Manu en El Rosco: obliga a Rosa a llegar a 23 aciertos
El Rosco | 1 de diciembre

El impresionante final de Manu en El Rosco: obliga a Rosa a llegar a 23 aciertos

Manu da ‘El golpe’ en Pasapalabra y evita que Rosa se dispare antes de El Rosco
Mejores momentos | 1 de diciembre

Manu da ‘El golpe’ en Pasapalabra y evita que Rosa se dispare antes de El Rosco

El viaje a la infancia de María José Suárez: victoria en La Pista… ¡y perreo de Roberto Leal!
Mejores momentos | 1 de diciembre

El viaje a la infancia de María José Suárez: victoria en La Pista… ¡y perreo de Roberto Leal!

La modelo ha terminado recordando la canción infantil que ha sonado en su duelo musical contra Anthony Blake.

Pleno con dedicatoria: Luis Larrodera confiesa en Pasapalabra por qué es especial ‘El 7 de septiembre’
Mejores momentos | 1 de diciembre

Pleno con dedicatoria: Luis Larrodera confiesa en Pasapalabra por qué es especial ‘El 7 de septiembre’

Con esta victoria en La Pista, el comunicador ha demostrado que sigue imparable en esta visita al concurso.

Bertín Osborne

Pilar Vidal: "Bertín Osborne no volverá a hablar de Gabriela Guillén porque no se fía de ella"

Belén

El exnovio de Belén contrató actores para convencerla de no abortar: "Les compraba ropa de curas y monjas y les daba guiones"

Asmed

"Ojalá se sepa la verdad": la reivindicación del padre de una de las niñas que se quitó la vida en Jaén

Publicidad