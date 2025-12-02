Hoy, Verónica Sánchez y Sonsoles Ónega presentan Las hijas de la criada en El Hormiguero

Verónica Sánchez y Sonsoles Ónega llegan esta noche a El Hormiguero para presentarnos Las hijas de la criada, la ambiciosa adaptación televisiva del libro con el que Ónega conquistó el Premio Planeta en 2023.

En la serie, Verónica Sánchez interpreta uno de los roles principales dentro de un reparto coral que da vida al universo creado por Ónega. Ambas nos contarán cómo ha sido el proceso de transformar la novela en una producción televisiva, los retos de ambientación y por qué esta historia se perfila como una de las grandes apuestas dramáticas del curso en Atresplayer.

Sobre ellas:

Verónica Sánchez es una de las actrices más reconocidas de su generación, con trabajos aplaudidos en Los Serrano, Sin identidad o Sky Rojo. Sonsoles Ónega, periodista y escritora, ha consolidado una destacada carrera en televisión y en el mundo literario, donde su novela Las hijas de la criada le valió el Premio Planeta 2023 y ahora se convierte en su primera gran adaptación a la ficción.