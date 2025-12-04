El momento musical que perseguirá a José Manuel Zapata: “Acabo de perder mi prestigio”

Los invitados de Pasapalabra lo han dado todo en sus duelos en La Pista. Han cantado, han bailado y han acertado más o menos pronto. El primero en sorprender ha sido Alain Hernández, que ha levantado pasiones cuando se ha puesto a bailar ‘Cold Heart’, de Elton John con Dua Lipa, tras ganar a Cristina Alcázar.

La guinda a la prueba musical la ha puesto José Manuel Zapata en su nuevo cara a cara contra Lorena Gómez. El pique ya ha comenzado de manera divertida cuando el tenor ha pedido “oficialmente” al programa que realice un “antidoping musical” a su rival para que así sus fuerzas queden igualadas. Sin embargo, los dos han comenzado muy despistados con una canción que, como ha dicho Roberto Leal, en 2003 “cambió el paso de todo un país”.

El primer fragmento ha dejado dos momentazos: Lorena cantado ‘Deja que mueva, mueva, mueva’, de Sonia y Selena, y Zapata cambiando la letra de ‘María’, de Ricky Martín. Sin embargo, lo mejor ha llegado gracias al verso de la letra. El tenor se ha dado cuenta de que el tema era ‘Hasiendo el amor’ y el personaje, Dinio. ¡Y le ha imitado! “Si me quedaba poco prestigio musical, lo acabo de perder”, ha asegurado. Roberto se lo ha confirmado: “Esto te va a perseguir”. La victoria bien lo ha valido. ¡Descubre este divertidísimo duelo en el vídeo!