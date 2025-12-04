Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 4 de diciembre

El momento musical que perseguirá a José Manuel Zapata: “Acabo de perder mi prestigio”

Justo después de acusar a Lorena Gómez de “doping musical”, el tenor se ha llevado la victoria con una canción muy alejada de su estilo.

El momento musical que perseguirá a José Manuel Zapata

Publicidad

Alberto Mendo
Publicado:

Los invitados de Pasapalabra lo han dado todo en sus duelos en La Pista. Han cantado, han bailado y han acertado más o menos pronto. El primero en sorprender ha sido Alain Hernández, que ha levantado pasiones cuando se ha puesto a bailar ‘Cold Heart’, de Elton John con Dua Lipa, tras ganar a Cristina Alcázar.

Alain Hernández sorprende con sus pasos de bailarín en Pasapalabra

La guinda a la prueba musical la ha puesto José Manuel Zapata en su nuevo cara a cara contra Lorena Gómez. El pique ya ha comenzado de manera divertida cuando el tenor ha pedido “oficialmente” al programa que realice un “antidoping musical” a su rival para que así sus fuerzas queden igualadas. Sin embargo, los dos han comenzado muy despistados con una canción que, como ha dicho Roberto Leal, en 2003 “cambió el paso de todo un país”.

El primer fragmento ha dejado dos momentazos: Lorena cantado ‘Deja que mueva, mueva, mueva’, de Sonia y Selena, y Zapata cambiando la letra de ‘María’, de Ricky Martín. Sin embargo, lo mejor ha llegado gracias al verso de la letra. El tenor se ha dado cuenta de que el tema era ‘Hasiendo el amor’ y el personaje, Dinio. ¡Y le ha imitado! “Si me quedaba poco prestigio musical, lo acabo de perder”, ha asegurado. Roberto se lo ha confirmado: “Esto te va a perseguir”. La victoria bien lo ha valido. ¡Descubre este divertidísimo duelo en el vídeo!

Antena 3» Programas» Pasapalabra» Mejores momentos

Publicidad

Programas

La victoria con la que Alain Hernández se supera en Pasapalabra

Manu aprovecha la bandera blanca de Rosa para ir a por el bote: ¡a dos de completar El Rosco!

La victoria con la que Alain Hernández se supera en Pasapalabra

La victoria con la que Alain Hernández se supera en Pasapalabra: ¡pleno en el ¿Dónde Están?!

El momento musical que perseguirá a José Manuel Zapata

El momento musical que perseguirá a José Manuel Zapata: “Acabo de perder mi prestigio”

Alain Hernández sorprende con sus pasos de bailarín en Pasapalabra
Mejores momentos | 4 de diciembre

¡Qué flow! Alain Hernández sorprende con sus pasos de bailarín en Pasapalabra

Gabriela Guillén
Famosos

Bertín Osborne y Gabriela Guillén sellan el convenio regulador por la manutención de su hijo: "Está cerrado y están felices"

Alice Campello y Álvaro Morata
Última hora

Nueva crisis entre Alice Campello y Álvaro Morata: "No ha habido terceras personas ni celos"

Las redes sociales vuelven a hacer saltar las alarmas sobre una posible nueva crisis de pareja. Nacho Gay ha hablado con el entorno la modelo y nos cuenta los motivos detrás de este nuevo bache entre ellos.

Gloria, orgullosa de su físico, a pesar de las críticas
Nos lo cuenta

Gloria, orgullosa de su físico, a pesar de las críticas: "Nací con el síndrome de Treacher Collins, pero me encanto"

Nació con el síndrome de Treacher Collins, una condición que le hizo recibir muchas críticas por su físico. Sin embargo, Gloria siempre ha tenido suerte en el amor y ha levantado muchas envidias.

Se atrinchera en la oficina de empleo

Manuel se atrinchera en la oficina de empleo para conseguir una cita en el paro: "Ya había pedido cinco citas"

Ana Belén

Difunden imágenes vejatorias generadas por Inteligencia Artificial de la alcaldesa de Cúllar: "Se publicó en la cuenta de una vecina"

Abuelo de uno de los menores que detenido por humillar a una persona sin hogar: "Va a cumplir la condena que sea"

Abuelo de uno de los menores que humillaron a una persona sin hogar en Sevilla: "Va a cumplir la condena que sea"

Publicidad