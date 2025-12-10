Así ha sido la entrevista completa a Manuel Carrasco en El Hormiguero

La presencia de Manuel Carrasco en El Hormiguero ha brillado por su sensibilidad y su cercanía. Entre vivencias personales y momentos de complicidad, el cantante ha demostrado una vez más por qué es uno de los músicos más queridos de España.

Lo primero que ha querido hacer el invitado al llegar al plató ha sido rendir un precioso homenaje cantando a Robe Iniesta, vocalista y compositor de Extremoduro, recientemente fallecido a los 63 años.

Tras esto, Pablo Motos le ha preguntado por sus inicios. El artista ha echado la vista atrás y ha recordado cómo fue el día en el que pensó que había arruinado su carrera tras ser obligado a hacer playback y hacerlo fatal.

Además, Manuel también ha desvelado cómo es su rutina antes de los conciertos. El invitado ha realizado, junto al presentador, los mismos calentamientos que realiza antes de cantar en directo.