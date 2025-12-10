Antena3
Así ha sido la entrevista completa a Manuel Carrasco en El Hormiguero

El artista ha regalado al público una noche mágica e inolvidable repleta de confesiones y momentazos.

El artista ha regalado al público una noche mágica e inolvidable repleta de confesiones y momentazos.

La presencia de Manuel Carrasco en El Hormiguero ha brillado por su sensibilidad y su cercanía. Entre vivencias personales y momentos de complicidad, el cantante ha demostrado una vez más por qué es uno de los músicos más queridos de España.

Lo primero que ha querido hacer el invitado al llegar al plató ha sido rendir un precioso homenaje cantando a Robe Iniesta, vocalista y compositor de Extremoduro, recientemente fallecido a los 63 años.

Tras esto, Pablo Motos le ha preguntado por sus inicios. El artista ha echado la vista atrás y ha recordado cómo fue el día en el que pensó que había arruinado su carrera tras ser obligado a hacer playback y hacerlo fatal.

Además, Manuel también ha desvelado cómo es su rutina antes de los conciertos. El invitado ha realizado, junto al presentador, los mismos calentamientos que realiza antes de cantar en directo.

Así ha sido la entrevista completa a Manuel Carrasco en El Hormiguero
Así ha sido la entrevista completa a Manuel Carrasco en El Hormiguero

"Qué manita tengo": Manuel carrasco se luce con la receta de David de Jorge
"Qué manita tengo": Manuel Carrasco se luce con la receta de David de Jorge

El cocinero ha dado una auténtica masterclass al invitado y a Pablo Motos.

¡El 'Footloose' más navideño! El equipo de El Hormiguero sorprende con una coreografía con efectos ópticos
¡El 'Footloose' más navideño! El equipo de El Hormiguero sorprende con una coreografía con efectos ópticos

Marron ha querido llenar su sección del espíritu navideño y nos ha traído una coreografía con efectos ópticos.

"Esto es como prepararte para las Olimpiadas": así cuida Manuel Carrasco sus cuerdas vocales

"Esto es como prepararte para las Olimpiadas": así cuida Manuel Carrasco sus cuerdas vocales

"Pensé que se había acabado mi carrera": Manuel Carrasco recuerda su peor experiencia en directo

"Pensé que se había acabado mi carrera": Manuel Carrasco recuerda su peor experiencia en directo

¡Hay que arriesgarse! Manu, en la encrucijada tras el golpe final de Rosa en El Rosco

¡Hay que arriesgarse! Manu, en la encrucijada tras el golpe final de Rosa en El Rosco

