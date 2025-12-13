Antena3
De Laura Pausini a David Bustamante: estos son los diez artistas invitados de la Gran Final de La Voz

Los dos artistas actuarán la semana que viene en directo y no serán los únicos invitados. Melody, Pastora Soler, Sergio Dalma, Blanca Paloma, Pablo Alborán, Ana Torroja, Edurne y Beret.

invitados ok

La última semifinal de La Voz nos ha regalado grandes actuaciones. Todos los semifinalistas han podido subirse al escenario para interpretar una canción de manera individual, pero también lo han hecho con sus coaches y con sus asesores.

La próxima semana, Oihan, Audrey, Kimy y Antía lucharán por convertirse en la mejor voz del país en una gala que recibirá a ni más ni menos que a... ¡diez artistas invitados! Grandes nombres de la música de nuestro país volverán a pisar el plató.

Laura Pausini, David Bustamante, Melody, Pastora Soler, Sergio Dalma, Blanca Paloma, Pablo Alborán, Edurne, Ana Torroja y Beret nos regalarán actuaciones únicas en una noche llena de emociones. ¡No te lo pierdas!

