Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Desternillante

Revive la entrevista completa a Àngel Llàcer en El Hormiguero

El presentador de televisión ha estado en el programa para hablar sobre sus nuevos proyectos.

Entrevista completa a Àngel Llàcer en El Hormiguero

Publicidad

La visita de Àngel Llàcer a El Hormiguero ha estado marcada por su carisma y su espontaneidad. Durante la charla, ha repasado algunos de los momentos más importantes de su carrera y ha compartido anécdotas que han conquistado al público.

Lo primero de lo que han hablado es sobre el programa que estrena en LaSexta. El invitado, con la locura que le caracteriza, se rompió el brazo durante las grabaciones dándolo todo con 'Forever young'.

Àngel Llàcer en El Hormiguero

Tras esto, Pablo Motos le ha retado a participar en el ranking mundial de no parpadear de El Hormiguero. Àngel, que se ha presentado como el campeón mundial de piedra, papel y tijera, no ha conseguido alcanzar ni el medio minuto.

Además, también ha habido tiempo de conocer cómo fue la alocada fiesta de cumpleaños del invitado en la que terminó regalando... ¡una moto!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3 » Programas » El Hormiguero » Entrevistas El Hormiguero

Publicidad

Programas

Manel Fuentes y Elisenda interpretan ‘La creación de Adán’ de la Capilla Sixtina: “¿Yo soy Dios?”

Manel Fuentes y Elisenda interpretan ‘La creación de Adán’ de la Capilla Sixtina: “¿Yo soy Dios?”

Elisenda deja a Manel Fuentes alucinado con su inesperada demostración de beatbox

Elisenda deja a Manel Fuentes alucinado con su inesperada demostración de beatbox

Entrevista completa a Àngel Llàcer en El Hormiguero

Revive la entrevista completa a Àngel Llàcer en El Hormiguero

El momento más emotivo de la noche: Anabel se pone de pie cinco años después
Muy emocionante

El momento más emotivo de la noche: Anabel se pone de pie cinco años después

Àngel Llàcer en El Hormiguero
EN EL HORMIGUERO

Esperansa Grasia hace alucinar a Àngel Llàcer con trucos tan sencillos como prácticos

¿Qué cambiarían los niños del mundo? La cámara oculta que demuestra que son tan inocentes como geniales
En El Hormiguero

¿Qué cambiarían los niños del mundo? La cámara oculta que demuestra que son tan inocentes como geniales

El programa ha preparado una cámara oculta de lo más divertida donde han preguntado a niños qué cambiarían del planeta.

Àngel Llàcer en El Hormiguero
En El Hormiguero

Tangas y una bañera de chocolate: La loca prueba con la que Àngel Llàcer regaló una Harley por su cumpleaños

El catalán ha visitado El Hormiguero para contarnos cómo será el nuevo programa Congelados que presenta próximamente en La Sexta.

Del optimismo al desastre: Àngel Llàcer sucumbe al reto de no parpadear de El Hormiguero

Del optimismo al desastre: Àngel Llàcer sucumbe al reto de no parpadear de El Hormiguero

“No me ha dado tiempo”: David paga su fallo de cálculo en AlaZ y ve insuficientes sus 21 aciertos

“No me ha dado tiempo”: David paga su fallo de cálculo en AlaZ y ve insuficientes sus 21 aciertos

Entre el amor y 676.000 euros: el ingenioso apunte de Goyo Jiménez en La Pista al mirar el bote

Entre el amor y 676.000 euros: el ingenioso apunte de Goyo Jiménez en La Pista al mirar el bote

Publicidad