Revive la entrevista completa a Àngel Llàcer en El Hormiguero

La visita de Àngel Llàcer a El Hormiguero ha estado marcada por su carisma y su espontaneidad. Durante la charla, ha repasado algunos de los momentos más importantes de su carrera y ha compartido anécdotas que han conquistado al público.

Lo primero de lo que han hablado es sobre el programa que estrena en LaSexta. El invitado, con la locura que le caracteriza, se rompió el brazo durante las grabaciones dándolo todo con 'Forever young'.

Tras esto, Pablo Motos le ha retado a participar en el ranking mundial de no parpadear de El Hormiguero. Àngel, que se ha presentado como el campeón mundial de piedra, papel y tijera, no ha conseguido alcanzar ni el medio minuto.

Además, también ha habido tiempo de conocer cómo fue la alocada fiesta de cumpleaños del invitado en la que terminó regalando... ¡una moto!

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