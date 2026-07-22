Pablo Alborán revela el truco con el que ha conseguido superar su miedo a volar

Pablo Alborán vuelve a sentarse junto a Pablo Motos para repasar el momento profesional que atraviesa y presentar las novedades de su carrera musical. El artista protagoniza una conversación marcada por la cercanía, el humor y varias confesiones, como su miedo a volar.

Durante su visita a El Hormiguero, el cantante comparte detalles sobre sus próximos proyectos y deja algunos de los momentos más destacados de la noche. Su regreso al programa se convierte en uno de los grandes atractivos de la emisión.