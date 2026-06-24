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Del optimismo al desastre: Àngel Llàcer sucumbe al reto de no parpadear de El Hormiguero

El invitado ha asegurado que iba a batir todos los récords... pero no ha conseguido entrar ni en el TOP.

Del optimismo al desastre: Àngel Llàcer sucumbe al reto de no parpadear de El Hormiguero

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Àngel Llàcer ha visitado El Hormiguero para compartir algunas de las experiencias más destacadas de su trayectoria profesional. El presentador, actor y director teatral ha protagonizado una entrevista llena de energía, humor y cercanía.

En este ocasión, tras escuchar que el invitado se considera a sí mismo el "campeón mundial de piedra, papel y tijera", Pablo Motos le ha retado a participar en el ranking mundial de no parpadear.

El objetivo de Àngel era alcanzar los 7 minutos y 3 segundos de Imanol Arias pero no ha conseguido pasar ni del medio minuto. ¡No te pierdas este momentazo!

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