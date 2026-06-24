Del optimismo al desastre: Àngel Llàcer sucumbe al reto de no parpadear de El Hormiguero

Àngel Llàcer ha visitado El Hormiguero para compartir algunas de las experiencias más destacadas de su trayectoria profesional. El presentador, actor y director teatral ha protagonizado una entrevista llena de energía, humor y cercanía.

En este ocasión, tras escuchar que el invitado se considera a sí mismo el "campeón mundial de piedra, papel y tijera", Pablo Motos le ha retado a participar en el ranking mundial de no parpadear.

El objetivo de Àngel era alcanzar los 7 minutos y 3 segundos de Imanol Arias pero no ha conseguido pasar ni del medio minuto. ¡No te pierdas este momentazo!

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