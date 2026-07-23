Mario Casas desvela en El Hormiguero los secretos más curiosos del cine de acción

El actor visitó el plató junto a Mariela Garriga para repasar su trayectoria y compartir anécdotas de sus rodajes. Durante la charla, Casas sorprendió al confesar que en muchas películas los intérpretes tienen que simular el sonido de los disparos.

El invitado explicó que el audio real se añade en posproducción, por lo que debe concentrarse en hacer los ruidos él mismo durante las peleas. Ante esta habilidad, su compañera bromeó asegurando que ya está listo para Marvel.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas