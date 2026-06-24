Tangas y una bañera de chocolate: La loca prueba con la que Àngel Llàcer regaló una Harley por su cumpleaños

La visita de Àngel Llàcer nos ha dejado con una entrevista llena de anécdotas y momentos surrealistas . El catalán nos ha contado numerosas experiencias de vida que le han marcado tanto a él como a su entorno más cercano.

Tanto es así, que Llàcer nos ha contado cómo fue su fiesta de cumpleaños más absurda. Con más de 250 invitados, hizo una serie de pruebas comprometidas a los invitados para que consiguieran un premio final muy peculiar...¡una moto!

Para conseguirla, los invitados clasificados tuvieron que pasar una serie de retos hasta llegar a la ronda final como si de un concurso de televisión se tratase. En una enorme bañera llena de chocolate y con un tanga puesto, los clasificados tuvieron que lanzarse dentro de ella para buscar la llave de la moto.

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