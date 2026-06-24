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Tangas y una bañera de chocolate: La loca prueba con la que Àngel Llàcer regaló una Harley por su cumpleaños

El catalán ha visitado El Hormiguero para contarnos cómo será el nuevo programa Congelados que presenta próximamente en La Sexta.

cumpleaños

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Ismael Jiménez
Publicado:

La visita de Àngel Llàcer nos ha dejado con una entrevista llena de anécdotas y momentos surrealistas . El catalán nos ha contado numerosas experiencias de vida que le han marcado tanto a él como a su entorno más cercano.

Tanto es así, que Llàcer nos ha contado cómo fue su fiesta de cumpleaños más absurda. Con más de 250 invitados, hizo una serie de pruebas comprometidas a los invitados para que consiguieran un premio final muy peculiar...¡una moto!

Para conseguirla, los invitados clasificados tuvieron que pasar una serie de retos hasta llegar a la ronda final como si de un concurso de televisión se tratase. En una enorme bañera llena de chocolate y con un tanga puesto, los clasificados tuvieron que lanzarse dentro de ella para buscar la llave de la moto.

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