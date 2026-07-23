Mario Casas se emociona en El Hormiguero al recordar su paso por los Goya junto a su madre

El actor visitó el plató junto a Mariela Garriga y se mostró muy vulnerable al recordar la última gala de los premios cinematográficos. Casas admitió que le dio un ultimátum a su madre al confesarle que, si ella no le acompañaba a la alfombra roja, él no asistiría.

El invitado se emocionó al revivir las imágenes de esa noche y calificó la experiencia de preciosa. Tras ver la enorme complicidad entre ambos, Pablo Motos miró a cámara para bromear con la progenitora del intérprete advirtiéndole que ahora la conoce toda España.

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