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Disfruta de la entrevista completa a Tom Holland y Zendaya en El Hormiguero

La pareja ha estado en el programa para hablar sobre sus nuevos proyectos en una noche con tan divertida como glamourosa.

Disfruta de la entrevista completa a Tom Holland y Zendaya en El Hormiguero

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La visita de Tom Holland y Zendaya a El Hormiguero ha traído el glamour de Hollywood al plató. Ambos han repasado algunos de sus proyectos más destacados y han hablado de la enorme repercusión que tienen dentro y fuera de la gran pantalla.

Lo primero de lo que han hablado ha sido sobre cómo consiguen mantener los pies en el suelo pese a ser dos de los intérpretes más famosos del planeta. Ambos han asegurado que lo más importante es tener a familia y amigos cerca para no dejarse llevar por los focos.

El secreto de Tom Holland y Zendaya para no dejarse arrastrar por la fama

Tras esto, Pablo Motos ha querido conocer sus secretos para pasar desapercibidos cuando no quieren ser reconocidos. Los actores han reconocido que conocen los horarios de las salidas de los colegios y tratan de evitarlos a toda costa.

Además, otro de los temas que han salido ha sido el de su hobby oculto. Según han contado y demostrado, ambos son unos apasionados... ¡del ganchillo! De hecho, Zendaya le ha enseñado a Pablo a hacer su primer doble punto.

También ha habido tiempo para reflexionar sobre la amenaza que supone la inteligencia artificial para muchos trabajos... incluso para el suyo. Tom ha dicho que no le teme a las nuevas tecnologías porque la IA no es capaz de entender las emociones.

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Los actores han contado qué trucos tienen para poder ir por la calle sin ser acosados por los fans.

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