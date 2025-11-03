Antena 3 LogoAntena3
Revive la entrevista completa a Javier Cámara en El Hormiguero

El actor ha sido el protagonista de una noche marcada por las confesiones, la complicidad y las risas.

Revive la entrevista completa a Javier Cámara en El Hormiguero

El talento y la calidez de Javier Cámara han brillado en El Hormiguero. El actor ha protagonizado una charla llena de ingenio, humor y momentos que han arrancado tanto risas como aplausos.

Antes de comenzar con la entrevista, Pablo Motos ha anunciado que el invitado ha pasado a formar del exclusivo Club Infinity del programa. El presentador le ha hecho entrega del reloj con el que obsequia a los invitados que pertenecen al Club y el ha decidido donarlo por una buena causa.

Tras esto, Javier ha contado su experiencia trabajando con Pedro Almodóvar. El intérprete ha desvelado que la lección más importante que le dio el cineasta fue que no parase la escena cuando se equivocase porque "los errores son bienvenidos".

Además, a raíz del último papel que ha interpretado, Pablo le ha pedido que hiciese una demostración de su nivel de bádminton. Lo que ha comenzado como un peloteo tranquilo ha estado a punto de terminar en tragedia con una caída tan divertida como aparatosa del actor.

Programas

