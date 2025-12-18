Antena3
Votación abierta: Tú decides el ganador de La Voz 2025

En El Hormiguero

Karlos Arguiñano desvela cuáles son las tres mejores recetas de su vida: "Se puede comer barato y bien"

El chef ha contado qué recetas incluiría en un libro si tan solo tuviese tres páginas.

Karlos Arguiñano desvela cuáles son las tres mejores recetas de su vida: "Se puede comer barato y bien"

Karlos Arguiñano ha llegado a El Hormiguero para despedir el año como último invitado del programa. Con su humor inconfundible y su cercanía habitual, el cocinero ha llenado el plató de anécdotas, risas y ese optimismo tan suyo.

En esta ocasión, Pablo Motos le ha preguntado por sus tres recetas indispensables. El presentador le ha pedido que relate qué platos elaboraría si tan solo pudiese elegir tres.

Karlos ha asegurado que, para él, los huevos son un indispensable en la cocina en cualquiera de sus formas. Por último, el chef se ha decantado por las legumbres, por su versatilidad y bajo precio y por unas buenas costillas de cerdo.

