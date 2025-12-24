Antena3
Manu y Rosa se regalan una Nochebuena de paz en El Rosco con uno de sus empates más emocionantes

Los dos concursantes han firmado tablas con 23 aciertos, lo que supone disfrutar de un día de Navidad con total tranquilidad al evitar la próxima Silla Azul.

Alberto Mendo
Si un empate en El Rosco significa tranquilidad, qué mejor momento para firmarlo que en Nochebuena. Manu y Rosa se han ganado una noche de paz y un día de Navidad feliz con un Rosco en el que los dos han brillado con 23 aciertos. Ha sido el broche perfecto a un programa que ha contado con el poema de despedida del concursante madrileño, dedicado esta vez a Natalia Millán, Alejos Sauras, Roberto Brasero y Vanesa Romero.

Manu, fiel a su poema para despedir a los invitados de Pasapalabra en Nochebuena: “No me Alejo del Brasero”

Manu ha comenzado el duelo con 21 segundos de ventaja y, además, ha tenido un buen arranque de siete aciertos. Esta vez, él ha llevado la iniciativa durante la primera vuelta, que ha completado con 20 letras en verde.

Rosa, con ocho aciertos menos, ha ido a por la remontada y ha demostrado que, en el día después de su segundo 24, mantenía las buenas sensaciones. Tanto es así que se ha situado a dos letras del bote de 2.548.000 euros, optando por plantarse. Manu necesitaba tres respuestas correctas más y, de forma brillante y con autoridad, las ha sacado. ¡Revive este Rosco de altísimo nivel en el vídeo!

