Los aeropuertos se llenan de reencuentros navideños: "Hace dos años que no veo ni a mi nieta ni a mi hija"

Llega la Navidad y con ella los reencuentros con la familia. Son días para reunirnos con nuestros seres queridos. Antena 3 Noticias es testigo de los momentos de alegría que se viven en los aeropuertos.

Abrazos y besos para recibir a los familiares.

Abrazos y besos para recibir a los familiares en Navidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

Esperas, nervios y mucha emoción. Esos son los sentimientos que llenan estos días los aeropuertos españoles. Las familias aprovechan las fechas navideñas para reencontrarse y celebrar juntos unos días en los que lo más importante es poder estar juntos.

La excusa de la Navidad hace que muchos compren ese vuelo que tenían pendiente para volver a ver a los suyos después de tanto tiempo. Un equipo de Antena 3 Noticias ha sido testigo de muchos de esos momentos mágicos. Un abuelo cuenta emocionado a cámara que por fin va a volver a ver a su nieta y a su hija, a las que hace ya dos años que no ve.

Son muchos quienes no pueden aguantar las lágrimas después de tanta espera

Ese abrazo esperado hace que muchos no puedan aguantar las lágrimas después de tantos meses de espera.

Hay quien llega al aeropuerto cargado de flores, globos y pancartas para que ese momento de regreso sea aún más especial. Lo importante es volver a verse y poder pasar estos días junto a los nuestros.

