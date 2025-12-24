El emotivo reencuentro de Fofito y Rody Aragón: "Hemos tenido la suerte de trabajar juntos toda la familia"

En el plató de Y ahora Sonsoles, Fofito y Rody Aragón se han reencontrado en directo tras años sin compartir escenario. Los hermanos han aprovechado la ocasión para recordar cómo eran las Navidades junto a Los Payasos de la Tele, llenando el ambiente de nostalgia y risas.

Se han remontado a aquellos días detrás del maquillaje y los trajes coloridos, compartiendo anécdotas y curiosidades que mostraron otra cara de la familia que hizo soñar a toda una generación. Rody, Fofito, Miliki y Gaby Aragón son parte de la historia de la tele y de los recuerdos de muchos niños.

"Hemos tenido la suerte de trabajar juntos toda la familia", nos cuenta Fofito. Su conexión era tal, que sobrepasaba las pantallas, aunque siempre sintieron cierto peso por el apellido Aragón. "El peso del apellido se notaba, te decían: "Nunca vas a ser como tu padre"", recuerdan.

Sin embargo, su talento y alma les llevó a convertirse en un claro reflejo de Fofó, su padre. Un hombre al que aún a día de hoy recuerdan con lágrimas en los ojos: "Su entierro fue tremendo".

El plató de Y ahora Sonsoles ha presenciado un reencuentro histórico. Junto a Fofito y Rody, recordamos que la magia siempre estará allá donde haya habido ilusión. ¡Dale al play para ver su emotivo abrazo!