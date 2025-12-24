Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

En plató

El emotivo reencuentro de Fofito y Rody Aragón: "Hemos tenido la suerte de trabajar juntos toda la familia"

Fofito y Rody Aragón se han reencontrado en directo en Y ahora Sonsoles para rememorar las Navidades que pasaban Los Payasos de la Tele. Una sorpresa muy emotiva que ha emocionado a Rody: "Fofito ha estado muy mal".

Fofito

Publicidad

En el plató de Y ahora Sonsoles, Fofito y Rody Aragón se han reencontrado en directo tras años sin compartir escenario. Los hermanos han aprovechado la ocasión para recordar cómo eran las Navidades junto a Los Payasos de la Tele, llenando el ambiente de nostalgia y risas.

Se han remontado a aquellos días detrás del maquillaje y los trajes coloridos, compartiendo anécdotas y curiosidades que mostraron otra cara de la familia que hizo soñar a toda una generación. Rody, Fofito, Miliki y Gaby Aragón son parte de la historia de la tele y de los recuerdos de muchos niños.

"Hemos tenido la suerte de trabajar juntos toda la familia", nos cuenta Fofito. Su conexión era tal, que sobrepasaba las pantallas, aunque siempre sintieron cierto peso por el apellido Aragón. "El peso del apellido se notaba, te decían: "Nunca vas a ser como tu padre"", recuerdan.

Sin embargo, su talento y alma les llevó a convertirse en un claro reflejo de Fofó, su padre. Un hombre al que aún a día de hoy recuerdan con lágrimas en los ojos: "Su entierro fue tremendo".

El plató de Y ahora Sonsoles ha presenciado un reencuentro histórico. Junto a Fofito y Rody, recordamos que la magia siempre estará allá donde haya habido ilusión. ¡Dale al play para ver su emotivo abrazo!

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Manu y Rosa se regalan una Nochebuena de paz en El Rosco con uno de sus empates más emocionantes

Manu y Rosa se regalan una Nochebuena de paz en El Rosco con uno de sus empates más emocionantes

Manu, fiel a su poema para despedir a los invitados de Pasapalabra en Nochebuena: “No me Alejo del Brasero”

Manu, fiel a su poema para despedir a los invitados de Pasapalabra en Nochebuena: “No me Alejo del Brasero”

Manu y Rosa, a punto de provocar una desbandada en Pasapalabra: “Es una vergüenza ya”

Manu y Rosa, a punto de provocar una desbandada en Pasapalabra: “Es una vergüenza ya”

Rosa, deslumbrante tras rozar el bote en Pasapalabra: “Habría sido una Nochebuena de desfase”
Mejores momentos | 24 de diciembre

Rosa, deslumbrante tras rozar el bote en Pasapalabra: “Habría sido una Nochebuena de desfase”

Fofito
En plató

El emotivo reencuentro de Fofito y Rody Aragón: "Hemos tenido la suerte de trabajar juntos toda la familia"

Leticia Sabater
NAVIDAD

Leticia Sabater, la reina de las Navidades modernas, pone al plató de Y ahora Sonsoles en pie con su villancico

Leticia Sabater, la reina de los villancicos atrevidos y picantes, ha puesto al plató de Y ahora Sonsoles patas arriba con su actuación. ¡No te lo pierdas!

Hermanos
Emotivo

Las primeras Navidades de dos hermanos que se reencuentran tras 48 años separados: "Es muy especial"

Después de casi medio siglo sin saber el uno del otro, Joana y Daniel celebran por fin la Navidad juntos. Unas fiestas cargadas de emoción que marcan el inicio de una nueva etapa para estos dos hermanos que el destino logró reunir tras 48 años separados.

Imitador Mariah Carey

Juanmi, el imitador de Mariah Carey, sorprende a Sonsoles Ónega en directo con su voz

Elfa

Valentina trabaja como elfa de Papá Noel en Laponia: "La prueba no fue muy dura, solo mostré que tenía la energía de una elfa"

Empachos

Cómo evitar los empachos en las comidas navideñas: consejos sencillos para comer sin sufrir

Publicidad