La Navidad llega a Tu cara me suena y Manel Fuentes pide "el mejor elenco posible para la próxima temporada"

El presentador del formato ha aprovechado este especial para pedir un deseo relacionado con la próxima edición.

La Navidad llega a Tu cara me suena y Manel Fuentes pide "el mejor elenco posible para la próxima temporada"

Patri Bea
Publicado:

Tu cara me suena nos ha regalado grandes momentos en los catorce años que lleva en emisión y qué mejor momento para recordar algunos de los más icónicos que en un especial Nochebuena para alegrarnos estas fiestas.

Manel Fuentes ha comenzado el programa felicitándonos la Navidad y compartiendo con nosotros el deseo que le ha pedido este año a Papá Noel en su carta: "el mejor elenco posible para la próxima temporada".

Próximamente, llegará a Antena 3 la décimo tercera edición del formato, por eso, Manel Fuentes ha escrito en su carta, una lista de cualidades que deben tener los concursantes ideales. “No podemos bajar el listón”, ha recalcado.

En este programa especial, no podía faltar la Mariah Carey de Àngel Llàcer o las inolvidables actuaciones navideñas de Belinda Washington, Santiago Segura, Eva Soriano o Ruth Lorenzo. ¡Revívelas dándole al play al vídeo de arriba!

