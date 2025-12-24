Juanmi, el imitador de Mariah Carey, sorprende a Sonsoles Ónega en directo con su voz

Detrás de una voz que muchos confunden con la de Mariah Carey se encuentra Juanmi Castillero, un cantante autodidacta que ha sorprendido al público por su registro y potencia vocal. Nunca ha recibido clases de canto, pero desde pequeño descubrió que su voz era diferente y que podía convertirse en su mayor seña de identidad.

Durante su infancia, esa voz le llegó a generar complejos, ya que a menudo la confundían con la de una mujer. Con el tiempo, Juanmi aprendió a asumirlo con naturalidad e incluso a divertirse con ello, haciendo bromas telefónicas y defendiendo hoy que no hay voces "de hombre" o "de mujer", sino talento y emoción al cantar.

Influenciado por grandes divas como Céline Dion o Whitney Houston, Juanmi se subió por primera vez a un escenario con solo nueve años, acompañado de su madre, también cantante, en un coro de Navidad. Ahora, demuestra que su voz también encaja a la perfección con los villancicos, interpretando 'El burrito sabanero'. ¡No te pierdas su talento en el vídeo de arriba!