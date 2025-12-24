¡FELIZ NAVIDAD!
La felicitación navideña de Sonsoles Ónega a los espectadores: "Feliz Navidad a todos los que nos seguís"
Sonsoles Ónega os desea a todos Feliz Navidad. ¡No te pierdas sus palabras en el vídeo!
Publicidad
A las puertas de las fiestas navideñas, Sonsoles Ónega ha querido dedicarle unas palabras a los espectadores para agradecer su apoyo y desearles unas felices fiestas.
"Que pasen una feliz Nochebuena y feliz Navidad", ha dicho a cámara la presentadora. Unas palabras con las que agradece la confianza y el acompañamiento diario a lo largo de estos años.
Más Noticias
- Tamara Gorro, sobre la ruptura de Alejandro Sanz: "¿Quién tiene tanto interés en relacionarle con Andrea Gara?"
- El reencuentro sorpresa de dos amigas con displasia que se salvaron mutuamente: "Estaba muy mal y apareció ella"
- Reencuentro navideño: la emotiva sorpresa de una abuela a la nieta a la que llevaba meses sin ver
El programa cierra el año alzándose como la opción de millones de espectadores que nos eligen día a día. ¡Gracias! ¡Dale al play para ver la felicitación de Sonsoles Ónega!
Publicidad