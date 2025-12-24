La felicitación navideña de Sonsoles Ónega a los espectadores: "Feliz Navidad a todos los que nos seguís"

A las puertas de las fiestas navideñas, Sonsoles Ónega ha querido dedicarle unas palabras a los espectadores para agradecer su apoyo y desearles unas felices fiestas.

"Que pasen una feliz Nochebuena y feliz Navidad", ha dicho a cámara la presentadora. Unas palabras con las que agradece la confianza y el acompañamiento diario a lo largo de estos años.

El programa cierra el año alzándose como la opción de millones de espectadores que nos eligen día a día. ¡Gracias! ¡Dale al play para ver la felicitación de Sonsoles Ónega!