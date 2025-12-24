Rocío, de Médicos sin Fronteras: "El mejor regalo de Papá Noel sería que los niños enfermos puedan salir de Gaza"

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, afirmó que Israel nunca se retirará de toda la Franja de Gaza. La Navidad es complicada en el lugar, bombardeado durante meses y con los escombros en la calle. Rocío Simón se encuentra allí. Pertenece a Médicos sin Fronteras y es responsable de actividades de enfermería de la ONG.

Ella ha decidido pasar la Navidad lejos de su familia para estar cerca de aquellos que la necesitan: "Estar aquí es como meterte en una película de ciencia ficción, es apocalíptica porque todo está reduciendo a escombros. Son muy pocas las zonas en las que quedan edificios en pie, todo es escombro y basura".

"Estamos trabajando para intentar apoyar a la población de aquí", cuenta desde allí al informativo Matinal de Antena 3 Noticias. Rocío asegura que la situación sigue siendo muy complicada y que los gazatíes se encuentran en "condiciones infrahumanas".

Aunque el número de cristianos en la zona es bajo, espera que estos días los ciudadanos los pasen con sus familias. "Estarán con sus familias, comiendo algo que consigan hacer un poco especial y celebrando en familia", cuenta.

Rocío no espera que Papá Noel pase esta noche por allí, pero asegura que el equipo de salud mental trata de alegrar y divertir a los niños con canciones y juegos. "Son una gente muy alegre, resiliente, tienen mucha fuerza", añade.

Para Gaza ella pide un "alto el fuego real" porque "no vale solo en el papel" y afirma que se trata solo de un "acuerdo" y que siguen cayendo bombas y asesinando a personas. "Es menos continuo que el año pasado, pero sigue sucediendo de forma esporádica". "El mejor regalo de Papá Noel sería que los niños enfermos muy graves puedan salir de Gaza para ser tratados en el extranjero, eso sería el mejor regalo", explica.

Médicos Sin Fronteras advierte de que sus actividades en Gaza están en riesgo

La ONG Médicos Sin Fronteras (MSF) advierte de que sus actividades humanitarias en la Franja de Gaza están en riesgo por las nuevas normas impuestas por Israel a la ayuda humanitaria. "Supondría un desastre para la población palestina", lamenta la ONG, que avisa de que si pierde el acceso al enclave -por decisión de Israel- una gran parte de la población no tendrá acceso a atención médica crítica, agua y apoyo vital.

Israel anunció que aquellas Organizaciones No Gubernamentales que no estén registradas en Israel antes del 31 de diciembre se enfrentan a la clausura de sus operaciones en los siguientes 60 días. El sistema de registro incluye varios motivos de rechazo: apoyar el procesamiento de las fuerzas de seguridad israelíes en tribunales internacionales o promover "campañas de desligitimación" contra Israel.

Las autoridades de Gaza, controladas por Hamás, cifran en 70.900 los palestinos muertos y en 171.190 los heridos a causa de la ofensiva de Israel, incluidos más de 400 muertos y 1.100 heridos desde el 10 de octubre, cuando entró en vigor un nuevo alto el fuego en la Franja.

