Así ha sido la entrevista completa a Karlos Arguiñano en El Hormiguero

El chef ha puesto el sazón a una noche repleta de magia y de momentazos.

Así ha sido la entrevista completa a Karlos Arguiñano en El Hormiguero

El Hormiguero ha cerrado el 2025 con la visita de Karlos Arguiñano. Como último invitado del año, el chef ha aportado cercanía, humor y esa forma tan suya de celebrar la vida, dejando un cierre tan especial como entrañable.

Lo primero de lo que han hablado ha sido sobre el truco del cocinero para mantenerse joven. El invitado ha asegurado que está practicando watsu, una técnica de relajación que le permite mantener los pies en la tierra.

Karlos Arguiñano revela su secreto: "El watsu"

Tras esto, Pablo Motos le ha preguntado por sus tres recetas indispensables. Karlos ha asegurado que los huevos, las legumbres y el cerdo son productos fundamentales en la cocina.

Además, también ha habido tiempo para reflexiones de lo más profundas. El propio invitado ha reconocido que, en uno de los peores momentos de su vida, la televisión fue la que le salvó.

Así ha sido la entrevista completa a Karlos Arguiñano en El Hormiguero

Así ha sido la entrevista completa a Karlos Arguiñano en El Hormiguero

La confesión de Karlos Arguiñano a Pablo Motos: "La televisión me salvó"

Karlos Arguiñano confiesa a Pablo Motos su etapa más difícil: "La televisión me salvó"

Karlos Arguiñano desvela cuáles son las tres mejores recetas de su vida: "Se puede comer barato y bien"

Karlos Arguiñano desvela cuáles son las tres mejores recetas de su vida: "Se puede comer barato y bien"

