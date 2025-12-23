Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Publicidad

Isabel Preysler, sobre la mala relación de Julio Iglesias con su hijo Enrique: "No se portó como debería"

El Hormiguero

Isabel Preysler se sincera sobre la relación entre Julio Iglesias y Enrique: “No se portó como debería”

La invitada habló en El Hormiguero sobre sus hijos y recordó cómo descubrió la vocación musical de Enrique.

Isabel Preysler visitó El Hormiguero para repasar algunos de los pasajes más personales de su vida y habló abiertamente de la relación con sus hijos.

La invitada recordó que Enrique se sintió dolido con su padre y, aunque prefirió no entrar en detalles, reconoció que Julio Iglesias “no se portó como debería”.

Antena 3» Programas» El Hormiguero