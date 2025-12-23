Publicidad
El Hormiguero
Isabel Preysler se sincera sobre la relación entre Julio Iglesias y Enrique: “No se portó como debería”
La invitada habló en El Hormiguero sobre sus hijos y recordó cómo descubrió la vocación musical de Enrique.
Isabel Preysler visitó El Hormiguero para repasar algunos de los pasajes más personales de su vida y habló abiertamente de la relación con sus hijos.
La invitada recordó que Enrique se sintió dolido con su padre y, aunque prefirió no entrar en detalles, reconoció que Julio Iglesias “no se portó como debería”.