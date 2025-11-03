Antena 3 LogoAntena3
"Los errores son bienvenidos": la lección más importante que le dio Pedro Almodóvar a Javier Cámara

El actor ha contado qué fue lo primero que aprendió del increíble cineasta español.

Javier Cámara ha visitado El Hormiguero derrochando simpatía y talento. El actor ha compartido anécdotas de su carrera y momentos personales llenos de humor y naturalidad.

En esta ocasión, el intérprete ha contado cómo fue su primera toma de contacto con Pedro Almodóvar como director y cuál fue la lección más importante que le dio: "fue la clave de todo", ha dicho.

Tal y como ha desvelado, el cineasta odia que los actores paren las tomas cuando se equivocan porque, según él, un error puede dar credibilidad y provoca que el resto de compañeros tengan reacciones espontáneas que pueden sumar mucho a la trama. ¡No te lo pierdas!

