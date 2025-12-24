Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

¡Increíble!

Valentina trabaja como elfa de Papá Noel en Laponia: "La prueba no fue muy dura, solo mostré que tenía la energía de una elfa"

A miles de kilómetros de casa y rodeada de nieve, Valentina cumple uno de los trabajos más especiales del mundo: ser elfa de Papá Noel.

Elfa

Publicidad

En pleno corazón de Laponia, Valentina vive una Navidad muy diferente. Ella es una de las jóvenes que cada año llegan desde distintos países para convertirse en elfos de Papá Noel y ayudar a que la magia cobre vida en Rovaniemi, el destino que miles de personas sueñan con visitar al menos una vez.

Su día a día comienza bien abrigada para soportar las bajas temperaturas y continúa organizando cada detalle de la experiencia: recibir a los visitantes, preparar las cabañas y asegurarse de que todo esté listo para que niños y adultos disfruten sin perder la ilusión.

Paseos, encuentros con animales y sonrisas constantes forman parte de su rutina. Para Valentina, ver la emoción en los ojos de los más pequeños es la mejor recompensa y la razón por la que ser elfa de Papá Noel se convierte en una experiencia inolvidable. ¡Dale al play para escuchar su historia!

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Elfa

Valentina trabaja como elfa de Papá Noel en Laponia: "La prueba no fue muy dura, solo mostré que tenía la energía de una elfa"

Empachos

Cómo evitar los empachos en las comidas navideñas: consejos sencillos para comer sin sufrir

Malú, coach de La Voz

Los coaches hacen balance de La Voz 2025: “Ha sido un año muy especial”

“Ahora dime dónde está el coche”: el gracioso comentario de José María al llegar a la Gran Final
MEJORES MOMENTOS | 24 DE DICIEMBRE

“Ahora dime dónde está el coche”: el gracioso comentario de José María al llegar a la Gran Final

“¡No tiramos!” José María da órdenes a su nieta Yolanda
MEJORES MOMENTOS | 24 DE DICIEMBRE

“¡No tiramos!” José María da órdenes a su nieta Yolanda

Carmen y Martina sorprenden en La ruleta de la suerte con un regalo muy especial
MEJORES MOMENTOS | 24 DE DICIEMBRE

Carmen y Martina sorprenden en La ruleta de la suerte con un regalo muy especial

Jorge Fernández no ha podido ocultar su entusiasmo ante el detalle que han llevado las concursantes al plató.

El gay de Vox.
Virales

Gian Caster, el joven que se ha hecho viral por decir que aunque es gay vota a Vox: "Muchos marroquíes me sueltan comentarios homófobos"

Gian Caster es un joven votante de Vox que grita a los cuatro vientos el ideario del partido de Santiago Abascal. Afirma que, aunque es gay, apoya que no se pueda colgar una bandera del colectivo en lugares públicos.

Patricia Conde

Patricia Conde se estrena como concursante en El Desafío: “Yo puedo con esto y con más”

Milhojas de turrón

Receta fácil y casera de aprovechamiento para Navidad: milhojas de turrón de Eva Arguiñano

Discoteca

DNIs y pasaportes falsos “a golpe de click”: así operaba la red que investiga la Policía

Publicidad