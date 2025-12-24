Valentina trabaja como elfa de Papá Noel en Laponia: "La prueba no fue muy dura, solo mostré que tenía la energía de una elfa"

En pleno corazón de Laponia, Valentina vive una Navidad muy diferente. Ella es una de las jóvenes que cada año llegan desde distintos países para convertirse en elfos de Papá Noel y ayudar a que la magia cobre vida en Rovaniemi, el destino que miles de personas sueñan con visitar al menos una vez.

Su día a día comienza bien abrigada para soportar las bajas temperaturas y continúa organizando cada detalle de la experiencia: recibir a los visitantes, preparar las cabañas y asegurarse de que todo esté listo para que niños y adultos disfruten sin perder la ilusión.

Paseos, encuentros con animales y sonrisas constantes forman parte de su rutina. Para Valentina, ver la emoción en los ojos de los más pequeños es la mejor recompensa y la razón por la que ser elfa de Papá Noel se convierte en una experiencia inolvidable. ¡Dale al play para escuchar su historia!