Rosa, deslumbrante tras rozar el bote en Pasapalabra: “Habría sido una Nochebuena de desfase”

Porque es Nochebuena y porque brilló en el pasado Rosco, Rosa se ha vestido especialmente elegante y con lentejuelas para este programa de Pasapalabra. La coruñesa se quedó a sólo una letra de ganar el mayor bote en la historia del concurso, de 2.542.000 euros. Ha sido su segunda vez con 24 aciertos, rozando la gesta.

“Habría sido una Nochebuena de desfase”, ha asegurado Rosa cuando Roberto Leal le ha dado la bienvenida en el día después de ese momento inolvidable. La concursante ha contado cómo lo vivió y ha confesado sentimientos encontrados: “Tan cerca y tan lejos”.

Sólo se le resistió la Y, con el apellido del periodista que fue editor del diario británico The Sun entre 1972 y 1975. Rosa ha explicado que primero pensó en un apellido inglés y, después, en un periodista que podría haber tenido descendencia. “Te la juegas por si suena la flauta”, ha reconocido. ¡Descubre su reacción al completo en el vídeo!