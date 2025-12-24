Antena3
Las primeras Navidades de dos hermanos que se reencuentran tras 48 años separados: "Es muy especial"

Después de casi medio siglo sin saber el uno del otro, Joana y Daniel celebran por fin la Navidad juntos. Unas fiestas cargadas de emoción que marcan el inicio de una nueva etapa para estos dos hermanos que el destino logró reunir tras 48 años separados.

Joana y Daniel afrontan unas Navidades muy especiales: las primeras que pasan juntos después de descubrir este año que son hermanos, tras 48 años separados sin saber de la existencia del otro. Un reencuentro que, aseguran, les cambió la vida por completo desde el primer momento.

Desde entonces, apenas se han separado. Mantienen contacto diario, se ven al menos una vez al mes y han construido una relación muy cercana, aunque al principio no fue del todo fácil encajar sus personalidades: eran hermanos, sí, pero también dos desconocidos aprendiendo a conocerse. "Ha habido cosas buenas y malas también, muchas discusiones pendientes", nos cuenta.

El vínculo se ha ido fortaleciendo con el tiempo y con experiencias compartidas, como el verano que pasaron juntos en un camping de Arenys de Mar, donde convivieron y comenzaron a crear rutinas y recuerdos que nunca antes habían podido tener.

Ahora, estas primeras Navidades juntos simbolizan el inicio de una nueva familia. Miran al futuro con ilusión, con planes de viajar juntos y el firme deseo de no volver a separarse, convencidos de que lo más importante es seguir construyendo su historia mano a mano.

