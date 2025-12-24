NAVIDAD
Leticia Sabater, la reina de las Navidades modernas, pone al plató de Y ahora Sonsoles en pie con su villancico
Leticia Sabater, la reina de los villancicos atrevidos y picantes, ha puesto al plató de Y ahora Sonsoles patas arriba con su actuación. ¡No te lo pierdas!
Publicidad
Leticia Sabater, conocida por sus villancicos atrevidos y picantes, ha encendido la Navidad en el plató de Y ahora Sonsoles. Su entrada ha hecho que todos se pusieran de pie, contagiados por la energía de la artista.
Durante su actuación, Sabater ha interpretado uno de sus villancicos más famosos, 'La conejita de Papa Noel', mezclando ritmo, humor y su toque provocador que la ha hecho única en estas fechas. Con sus canciones se ha convertido en un icono navideño en redes.
Más Noticias
- Las primeras Navidades de dos hermanos que se reencuentran tras 48 años separados: "Es muy especial"
- Juanmi, el imitador de Mariah Carey, sorprende a Sonsoles Ónega en directo con su voz
- Valentina trabaja como elfa de Papá Noel en Laponia: "La prueba no fue muy dura, solo mostré que tenía la energía de una elfa"
El plató se ha llenado de alegría y espíritu navideño gracias a Leticia Sabater, que ha termina diciendo: "¡Todo el mundo a ponerse morado!". ¡Dale al play para escucharla!
Publicidad