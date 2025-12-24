Antena3
Leticia Sabater, la reina de las Navidades modernas, pone al plató de Y ahora Sonsoles en pie con su villancico

Leticia Sabater, la reina de los villancicos atrevidos y picantes, ha puesto al plató de Y ahora Sonsoles patas arriba con su actuación. ¡No te lo pierdas!

Leticia Sabater

Leticia Sabater, conocida por sus villancicos atrevidos y picantes, ha encendido la Navidad en el plató de Y ahora Sonsoles. Su entrada ha hecho que todos se pusieran de pie, contagiados por la energía de la artista.

Durante su actuación, Sabater ha interpretado uno de sus villancicos más famosos, 'La conejita de Papa Noel', mezclando ritmo, humor y su toque provocador que la ha hecho única en estas fechas. Con sus canciones se ha convertido en un icono navideño en redes.

El plató se ha llenado de alegría y espíritu navideño gracias a Leticia Sabater, que ha termina diciendo: "¡Todo el mundo a ponerse morado!". ¡Dale al play para escucharla!

Hermanos

Las primeras Navidades de dos hermanos que se reencuentran tras 48 años separados: "Es muy especial"

Imitador Mariah Carey

Juanmi, el imitador de Mariah Carey, sorprende a Sonsoles Ónega en directo con su voz

Elfa
¡Increíble!

Valentina trabaja como elfa de Papá Noel en Laponia: "La prueba no fue muy dura, solo mostré que tenía la energía de una elfa"

Empachos
Salud

Cómo evitar los empachos en las comidas navideñas: consejos sencillos para comer sin sufrir

Malú, coach de La Voz
Así lo han vivido

Los coaches hacen balance de La Voz 2025: “Ha sido un año muy especial”

Malú, Pablo López, Mika y Sebastián Yatra nos cuenta cómo han vivido la edición más emocionante del concurso y todos los recuerdos que se llevan.

“Ahora dime dónde está el coche”: el gracioso comentario de José María al llegar a la Gran Final
MEJORES MOMENTOS | 24 DE DICIEMBRE

“Ahora dime dónde está el coche”: el gracioso comentario de José María al llegar a la Gran Final

El abuelo ha llegado hasta la final acompañado de su nieta Yolanda en un día muy especial.

“¡No tiramos!” José María da órdenes a su nieta Yolanda

“¡No tiramos!” José María da órdenes a su nieta Yolanda

Carmen y Martina sorprenden en La ruleta de la suerte con un regalo muy especial

Carmen y Martina sorprenden en La ruleta de la suerte con un regalo muy especial

El gay de Vox.

Gian Caster, el joven que se ha hecho viral por decir que aunque es gay vota a Vox: "Muchos marroquíes me sueltan comentarios homófobos"

