Leticia Sabater, la reina de las Navidades modernas, pone al plató de Y ahora Sonsoles en pie con su villancico

Leticia Sabater, conocida por sus villancicos atrevidos y picantes, ha encendido la Navidad en el plató de Y ahora Sonsoles. Su entrada ha hecho que todos se pusieran de pie, contagiados por la energía de la artista.

Durante su actuación, Sabater ha interpretado uno de sus villancicos más famosos, 'La conejita de Papa Noel', mezclando ritmo, humor y su toque provocador que la ha hecho única en estas fechas. Con sus canciones se ha convertido en un icono navideño en redes.

El plató se ha llenado de alegría y espíritu navideño gracias a Leticia Sabater, que ha termina diciendo: "¡Todo el mundo a ponerse morado!". ¡Dale al play para escucharla!