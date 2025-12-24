Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Arrestan a una mujer en Florida acusada de matar a sus dos exmaridos el mismo día

Las autoridades establecieron una relación entre ambos crímenes al interrogar a la sospechosa.

Imagen de archivo de una cinta policialEuropa Press

Daniel Caballero
Las autoridades de Florida han detenido a una mujer acusada de asesinar a tiros a sus dos exmaridos en el mismo día, un caso por el que la Policía anunció que solicitará la pena de muerte. Susan Avalon, de 51 años, fue arrestada en su domicilio del condado de Citrus luego de que, el miércoles pasado, agentes localizaran a una de las víctimas con una herida de bala. El hombre falleció horas más tarde en el hospital.

Antes de morir, la víctima, residente del condado de Manatee, declaró a la Policía que una persona, a la que identificó como su exesposa, llamó a la puerta de su vivienda y le disparó delante de su hija. Durante la investigación, las autoridades vincularon a Avalon con otro homicidio ocurrido ese mismo día en la ciudad de Tampa, donde murió su otro exmarido, también por heridas de bala. Así lo informó en una conferencia de prensa el sheriff del condado de Manatee, Rick Wells, quien señaló que pedirán la pena capital contra la acusada.

Según explicó Wells, la relación entre ambos crímenes se descubrió durante el interrogatorio a la mujer. "Los detectives le informaron que estaban allí para hablar sobre su exmarido", dijo el sheriff, a lo que ella respondió: "¿Cuál de ellos?" De acuerdo con las pesquisas, los investigadores creen que Avalon asesinó primero al hombre en Tampa y luego se trasladó a la vivienda de su segundo exmarido en el condado de Manatee.

Un joven de 21 años intenta disparar a un policía dentro de un Walmart en Ohio

Los hechos se produjeron en un centro comercial de la cadena Walmart en la ciudad de Canton, Ohio, EEUU. Las imágenes muestran a un joven de 21 años, sentado en un banco al lado de una mujer, que sacó una pistola y apuntó a un agente. Acto seguido, intentó disparar al oficial, aunque no tuvo éxito y fue retenido por un agente y un empleado del centro. El sospechoso ha sido acusado de intento de asesinato, según informa la policía de la localidad.

El vídeo fue grabado con una cámara 'body cam' de uno de los policías.

"Este incidente nos recuerda la constante amenaza de violencia contra los agentes de Policía y la bondadosa protección de Dios. Gracias a todos los que oran conmigo regularmente por nuestras oficinas y nuestra comunidad", ha indicado el jefe de policía de Cantón, John Gabbard, según recoge ABC News.

