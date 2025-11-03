Momento mágico: Javier Cámara interpreta 'Adoro' en directo con los coros de Coslada y Getafe

El Hormiguero no podía haber empezado la semana de mejor manera. Javier Cámara se ha convertido en miembro del Club Infinity de El Hormiguero después de haber acudido como invitado veinte veces.

En la serie que Javier Cámara ha presentado en el programa, el actor canta junto a un coro y Pablo Motos ha recibido a sus miembros en plató para que todos juntos interpretasen en directo una canción mágica: 'Adoro'.

La Asociación coral de Coslada, el coro joven de Getafe y Javier Cámara nos han regalado un momento único en plató y han derrochado sentimiento y talento. ¡Revive su actuación al completo dándole al play al vídeo de arriba!