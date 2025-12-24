Antena3
Cómo evitar los empachos en las comidas navideñas: consejos sencillos para comer sin sufrir

Las comidas y cenas de Navidad son sinónimo de celebración, pero también pueden acabar en empacho si no se toman ciertas precauciones. Para evitarlos, el farmacéutico Álvaro Fernández explica en plató algunos consejos sencillos que ayudan a disfrutar de la mesa sin que el estómago pase factura.

Durante las comidas navideñas, comer rápido suele llevar a comer más y a digerir peor. Los expertos, entre ellos Álvaro Fernández, recomiendan hacerlo despacio, con pausas, masticando bien y apoyando los cubiertos entre bocado y bocado para no acelerarnos.

Conviene vigilar los alimentos más pesados, las salsas y el picoteo constante. Aunque parezcan pequeñas cantidades, al final se prueba de todo y cuando llegan los platos principales el estómago ya está lleno.

También hay que tener cuidado con el alcohol y las golosinas, que suman muchas calorías y son difíciles de digerir. Además, mezclar ciertos alimentos puede irritar el estómago y favorecer el empacho.

Antes de la comida, es un error no comer nada en todo el día para “llegar con más hambre”, ya que suele acabar en empacho. Tampoco sirve tomar omeprazol de forma preventiva. ¡No te pierdas todos los consejos en el vídeo!

Gian Caster es un joven votante de Vox que grita a los cuatro vientos el ideario del partido de Santiago Abascal. Afirma que, aunque es gay, apoya que no se pueda colgar una bandera del colectivo en lugares públicos.

