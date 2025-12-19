"Parecemos hermanos gemelos": Pablo Motos y Karlos Arguiñano se enfrentan al test del yayo interior

La visita de Karlos Arguiñano a El Hormiguero ha servido para poner el broche final al año. El chef, último invitado de la temporada, ha compartido historias, reflexiones y su característico sentido del humor.

Tras la entrevista, ha llegado el momento de Trancas y Barrancas. Las estrellas del programa han sometido a Pablo Motos y al invitado a un divertidísimo test donde ellos han mostrado su "yayo interior".

El presentador y Karlos han coincidido bastante en sus respuestas, algo que ha llamado poderosamente la atención de las hormigas, que han dicho que parecen hermanos y que ambos son muy jóvenes. ¡Imperdible!