Karlos Arguiñano confiesa a Pablo Motos su etapa más difícil: "La televisión me salvó"

El Hormiguero se ha ido de vacaciones navideñas con un último invitado "rico, rico" en este 2025. Karlos Arguiñano ha visitado el plató para repasar cómo ha vivido este año, compartir reflexiones personales y regalar anécdotas cargadas de optimismo y cercanía. Entre ellas, ha contado qué le mantiene joven y relajado: el watsu.

Con Pablo Motos, ha mantenido una charla distendida para cerrar la temporada por todo lo alto y despedir el año con una sonrisa. Arguiñano ha contado que, antes de saltar a la fama en la televisión, vivió una etapa de apuros económicos: "Pedí un crédito de 250 millones de pesetas y luego vino una crisis y pasé muchos apuros, como les pasará a muchos que montan empresas".

En el momento más complicado, llegó la televisión: "Me salvó y aquí estoy, desde hace 40 años". Desde entonces, una carrera llena de éxito. ¡No te pierdas en el vídeo cómo lo ha contado!