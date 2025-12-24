Manu, fiel a su poema para despedir a los invitados de Pasapalabra en Nochebuena: “No me Alejo del Brasero”

Para Manu, este programa de Pasapalabra ha sido un regalo de Navidad. Lo ha reconocido al comienzo de la tarde al afrontar la Silla Azul, lo que podría no haber ocurrido porque Rosa rozó el bote en el pasado Rosco. La coruñesa se quedó a una sola letra de ganar 2.542.000 euros, lo que habría supuesto el adiós de ambos concursantes.

Como los astros no se alinearon, los dos continúan en Pasapalabra. Por lo tanto, su duelo se mantiene, y eso ha dado la oportunidad a Manu de seguir demostrando su ingenio a los invitados con su poema de despedida. Ha sido su particular regalo navideño para Natalia Millán, Alejos Sauras, Roberto Brasero y Vanesa Romero.

Coincidiendo con la llegada del invierno y la ola de frío, el madrileño ha estado astuto en uno de sus guiños al afirmar: “No me Alejo del Brasero”. Las risas y los aplausos han estallado en el plató. ¡No te pierdas su poema al completo en el vídeo!