Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 24 de diciembre

Manu y Rosa, a punto de provocar una desbandada en Pasapalabra: “Es una vergüenza ya”

Roberto Leal, los invitados y hasta el público se estaban quedando alucinados al ver que los concursantes no reconocían la canción navideña.

Manu y Rosa, a punto de provocar una desbandada en Pasapalabra: “Es una vergüenza ya”

Publicidad

Alberto Mendo
Publicado:

Menos mal que Rosa se encuentra en estado de gracia por Navidad. La concursante se ha llevado la victoria en La Pista y a la primera, pero totalmente de chiripa. Ha tenido el golpe de suerte que le faltó en el Rosco del programa anterior, cuando se quedó a sólo una letra de ganar el bote de 2.542.000 euros. “Habría sido una Nochebuena de desfase”, ha reconocido.

Segundo 24 de Rosa en Pasapalabra, a una del bote de 2.542.000 euros en El Rosco: ¿milagro de Navidad?

En una tarde como la del 24 de diciembre, no podía faltar una canción navideña y la suerte ha querido que les toque a los concursantes. Roberto Leal ha tirado de ironía: “Sé que os encanta, que lo domináis, no se había inventado el primer villancico y ya estabais ahí con ellos y con la zambomba”. Para la ocasión, ha sonado uno muy fácil. Sin embargo, para sorpresa del presentador, ninguno se animaba ni a dar al pulsador. “Es una vergüenza ya”, ha afirmado Rosa entre risas, mientras Manu reconocía que no le sonaba de nada el primer fragmento.

Ante la incredulidad general, Roberto ha bromeado con un amago de desbandada del público en el plató: “No os vayáis”. El presentador iba a pasar a la siguiente pista cuando Rosa ha decidido al menos intentarlo con ‘Feliz Navidad’. Así, de casualidad, ha hecho pleno en la prueba musical. ¡Revive este momento en el vídeo!

Antena 3» Programas» Pasapalabra» Mejores momentos

Publicidad

Programas

Manu y Rosa se regalan una Nochebuena de paz en El Rosco con uno de sus empates más emocionantes

Manu y Rosa se regalan una Nochebuena de paz en El Rosco con uno de sus empates más emocionantes

Manu, fiel a su poema para despedir a los invitados de Pasapalabra en Nochebuena: “No me Alejo del Brasero”

Manu, fiel a su poema para despedir a los invitados de Pasapalabra en Nochebuena: “No me Alejo del Brasero”

Manu y Rosa, a punto de provocar una desbandada en Pasapalabra: “Es una vergüenza ya”

Manu y Rosa, a punto de provocar una desbandada en Pasapalabra: “Es una vergüenza ya”

Rosa, deslumbrante tras rozar el bote en Pasapalabra: “Habría sido una Nochebuena de desfase”
Mejores momentos | 24 de diciembre

Rosa, deslumbrante tras rozar el bote en Pasapalabra: “Habría sido una Nochebuena de desfase”

Fofito
En plató

El emotivo reencuentro de Fofito y Rody Aragón: "Hemos tenido la suerte de trabajar juntos toda la familia"

Leticia Sabater
NAVIDAD

Leticia Sabater, la reina de las Navidades modernas, pone al plató de Y ahora Sonsoles en pie con su villancico

Leticia Sabater, la reina de los villancicos atrevidos y picantes, ha puesto al plató de Y ahora Sonsoles patas arriba con su actuación. ¡No te lo pierdas!

Hermanos
Emotivo

Las primeras Navidades de dos hermanos que se reencuentran tras 48 años separados: "Es muy especial"

Después de casi medio siglo sin saber el uno del otro, Joana y Daniel celebran por fin la Navidad juntos. Unas fiestas cargadas de emoción que marcan el inicio de una nueva etapa para estos dos hermanos que el destino logró reunir tras 48 años separados.

Imitador Mariah Carey

Juanmi, el imitador de Mariah Carey, sorprende a Sonsoles Ónega en directo con su voz

Elfa

Valentina trabaja como elfa de Papá Noel en Laponia: "La prueba no fue muy dura, solo mostré que tenía la energía de una elfa"

Empachos

Cómo evitar los empachos en las comidas navideñas: consejos sencillos para comer sin sufrir

Publicidad