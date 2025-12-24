Manu y Rosa, a punto de provocar una desbandada en Pasapalabra: “Es una vergüenza ya”

Menos mal que Rosa se encuentra en estado de gracia por Navidad. La concursante se ha llevado la victoria en La Pista y a la primera, pero totalmente de chiripa. Ha tenido el golpe de suerte que le faltó en el Rosco del programa anterior, cuando se quedó a sólo una letra de ganar el bote de 2.542.000 euros. “Habría sido una Nochebuena de desfase”, ha reconocido.

En una tarde como la del 24 de diciembre, no podía faltar una canción navideña y la suerte ha querido que les toque a los concursantes. Roberto Leal ha tirado de ironía: “Sé que os encanta, que lo domináis, no se había inventado el primer villancico y ya estabais ahí con ellos y con la zambomba”. Para la ocasión, ha sonado uno muy fácil. Sin embargo, para sorpresa del presentador, ninguno se animaba ni a dar al pulsador. “Es una vergüenza ya”, ha afirmado Rosa entre risas, mientras Manu reconocía que no le sonaba de nada el primer fragmento.

Ante la incredulidad general, Roberto ha bromeado con un amago de desbandada del público en el plató: “No os vayáis”. El presentador iba a pasar a la siguiente pista cuando Rosa ha decidido al menos intentarlo con ‘Feliz Navidad’. Así, de casualidad, ha hecho pleno en la prueba musical. ¡Revive este momento en el vídeo!