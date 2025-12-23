Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Publicidad

Isabel Preysler, en El Hormiguero

El Hormiguero

Isabel Preysler revela que su biografía guarda secretos incluso para sus hijos

La invitada habló con Pablo Motos sobre el libro en el que repasa su vida y aclara episodios desconocidos.

Isabel Preysler regresó a El Hormiguero para presentar su libro de memorias, en el que hizo un recorrido por su trayectoria personal y desmintió algunos de los rumores que la han acompañado durante años.

La invitada explicó que en la biografía incluyó vivencias que ni siquiera sus hijos conocían y recordó episodios de su infancia en Manila, así como su llegada a España.

Antena 3» Programas» El Hormiguero