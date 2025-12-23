Isabel Preysler revela que su biografía guarda secretos incluso para sus hijos

Isabel Preysler regresó a El Hormiguero para presentar su libro de memorias, en el que hizo un recorrido por su trayectoria personal y desmintió algunos de los rumores que la han acompañado durante años.

La invitada explicó que en la biografía incluyó vivencias que ni siquiera sus hijos conocían y recordó episodios de su infancia en Manila, así como su llegada a España.