¿Una copa de vino para desayunar? Así es la alimentación de Bertín Osborne

Bertín Osborne ha sido el encargado de abrir la temporada de El Hormiguero. Entre historias de vida, bromas y confidencias, ha conquistado al público en un arranque lleno de energía.

A raíz del regalo que le ha hecho a Pablo Motos, el presentador le ha preguntado por su dieta habitual. El cantante ha asegurado que ha cogido el hábito de no cenar y desde entonces ha perdido más de 10 kilos.

Sin embargo, la sorpresa ha llegado cuando ha hablado sobre su desayuno. Tal y como ha contado, no suele comer nada, pero sí beber una copa de tinto porque "da brillo en la cara". ¡Así lo ha contado!