¿Una copa de vino para desayunar? Así es la alimentación de Bertín Osborne

El artista ha desvelado qué es lo que suele comer y cómo ha perdido más de 10 kilos.

Bertín Osborne ha sido el encargado de abrir la temporada de El Hormiguero. Entre historias de vida, bromas y confidencias, ha conquistado al público en un arranque lleno de energía.

A raíz del regalo que le ha hecho a Pablo Motos, el presentador le ha preguntado por su dieta habitual. El cantante ha asegurado que ha cogido el hábito de no cenar y desde entonces ha perdido más de 10 kilos.

Sin embargo, la sorpresa ha llegado cuando ha hablado sobre su desayuno. Tal y como ha contado, no suele comer nada, pero sí beber una copa de tinto porque "da brillo en la cara". ¡Así lo ha contado!

