Luis de la Fuente elogia a Lamine Yamal: "La imagen que se vende no tiene que ver con su calidad humana"

Luis de la Fuente, entrenador de la Selección Española de fútbol, ha sido el primer protagonista de esta semana en El Hormiguero. El técnico riojano ha analizado cómo se encuentra actualmente el combinado nacional en su camino al próximo Mundial. "En mi cabeza ya tengo el equipo ideal", ha asegurado.

Además, Pablo Motos le ha preguntado por qué dice que sólo convoca "buenas personas". De la Fuente ha explicado que primero selecciona "buenos futbolistas", pero que se da la circunstancia de que también cumplen el otro criterio. Ha puesto como ejemplo a Lamine Yamal: "Es muy buen chico, la imagen que se vende fuera no tiene que ver con la calidad humana que tiene".

El seleccionador nacional ha querido valorar lo que el jugador azulgrana es capaz de hacer con 18 años: "Además de un talento fuera de lo normal, entrena, compite, soporta la presión..., y no pierde los papeles". También ha subrayado que es "muy maduro" y sólo tiene "palabras de agradecimiento" hacia él.