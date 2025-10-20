Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Sobre el ego de los futbolistas

Luis de la Fuente elogia a Lamine Yamal: "La imagen que se vende no tiene que ver con su calidad humana"

El seleccionador nacional de fútbol ha asegurado que los jugadores que elige, además de destacar técnicamente, son "buenas personas".

Luis de la Fuente elogia a Lamine Yamal:

Publicidad

Alberto Mendo
Publicado:

Luis de la Fuente, entrenador de la Selección Española de fútbol, ha sido el primer protagonista de esta semana en El Hormiguero. El técnico riojano ha analizado cómo se encuentra actualmente el combinado nacional en su camino al próximo Mundial. "En mi cabeza ya tengo el equipo ideal", ha asegurado.

Luis de la Fuente, sobre su lista de jugadores para el Mundial: "En mi cabeza ya tengo el equipo ideal"

Además, Pablo Motos le ha preguntado por qué dice que sólo convoca "buenas personas". De la Fuente ha explicado que primero selecciona "buenos futbolistas", pero que se da la circunstancia de que también cumplen el otro criterio. Ha puesto como ejemplo a Lamine Yamal: "Es muy buen chico, la imagen que se vende fuera no tiene que ver con la calidad humana que tiene".

El seleccionador nacional ha querido valorar lo que el jugador azulgrana es capaz de hacer con 18 años: "Además de un talento fuera de lo normal, entrena, compite, soporta la presión..., y no pierde los papeles". También ha subrayado que es "muy maduro" y sólo tiene "palabras de agradecimiento" hacia él.

Antena 3» Programas» El Hormiguero» Entrevistas El Hormiguero

Publicidad

Programas

Luis de la Fuente elogia a Lamine Yamal:

Luis de la Fuente elogia a Lamine Yamal: "La imagen que se vende no tiene que ver con su calidad humana"

Luis de la Fuente habla sobre su labor como seleccionador: "He convertido mi pasión en mi profesión"

Luis de la Fuente habla sobre su labor como seleccionador: "He convertido mi pasión en mi profesión"

Manu y Rosa, a El Rosco por un bote histórico de 2.272.000 euros en El Rosco: ¿repetirán la gesta de Rafa Castaño?

Manu y Rosa, a por un bote histórico de 2.272.000 euros en El Rosco: ¿repetirán la gesta de Rafa Castaño?

Rosa celebra su cumpleaños en Pasapalabra: “Creo que mi deseo está claro”
Mejores momentos | 20 de octubre

Rosa celebra su cumpleaños en Pasapalabra: “Mi deseo está claro”

El bote de Pasapalabra vuelve a su récord histórico: los 2.272.000 euros que conquistó Rafa Castaño
Mejores momentos | 20 de octubre

El bote de Pasapalabra iguala su récord histórico: los 2.272.000 euros que conquistó Rafa Castaño

Elisa Matilla ‘sobrevive’ a La Pista con una sorprendente victoria: “Hay que confiar”
Mejores momentos | 20 de octubre

Elisa Matilla ‘sobrevive’ a La Pista con una sorprendente victoria: “Hay que confiar”

Roberto Leal ha dado por bueno todo el esfuerzo que la actriz ha hecho y la ha pedido que baile este himno de Gloria Gaynor.

Anna Ferrer
En plató

Anna Ferrer Padilla desvela cómo fue su pedida de matrimonio: "Hincó rodilla y me quedé en shock total"

La influencer y empresaria se ha labrado una carrera de éxito. Hoy conocemos a Ana Ferrer Padilla, la hija de Paz Padilla que está a punto de darse el "sí quiero" a sus 28 años.

Nacho Gay

Nacho Gay desmiente los rumores de un enfrentamiento entre Antonio Banderas y Melanie Griffith: "Se llevan genial"

La Oreja de Van Gogh

Fans de La Oreja de Van Gogh en contra del regreso de Amaia Montero: "Ella ya tuvo su momento, para mí ha sido un complot"

Atrincherado en Brenes

Un hombre armado se atrinchera en Brenes (Sevilla): "Podría ser el mismo que habría asesinado a un hombre en Dos Hermanas"

Publicidad