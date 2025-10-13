Antena 3 LogoAntena3
"Me vi borracho en el entierro de mi suegra": JJ Vaquero desvela cómo consiguió dejar sus adicciones

El cómico ha protagonizado el momento más serio de la noche contando cómo superó el momento más complicado de su vida.

"Me vi borracho en el entierro de mi suegra": JJ Vaquero desvela cómo consiguió dejar sus adicciones

JJ Vaquero y Goyo Jiménez han llenado El Hormiguero de risas y buen humor. Los cómicos han compartido anécdotas, ocurrencias y momentos de pura improvisación que han hecho disfrutar al público de principio a fin.

En esta ocasión, Pablo Motos ha recordado el paso de Vaquero por El Hormiguero como guionista y le ha preguntado por cómo dejó atrás su vida "salvaje". Lo que ha comenzado como algo gracioso ha derivado en el invitado contando cómo superó sus problemas de adicciones.

En uno de los momentos más emotivos de la noche, el cómico ha contado cómo decidió cambiar al verse borracho en el entierro de su suegra. Desde ese momento, y en vistas de que se estaba mintiendo a sí mismo, decidió refugiarse en el deporte y cambiar de hábitos. ¡No te lo pierdas!

