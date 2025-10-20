Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Inolvidable

Disfruta de la entrevista completa a Luis de la Fuente en El Hormiguero

El entrenador de la Selección Española de Fútbol ha sido el protagonista en una noche marcada por las risas y las reflexiones.

Disfruta de la entrevista completa a Luis de la Fuente en El Hormiguero

Publicidad

El seleccionador nacional Luis de la Fuente ha pasado por El Hormiguero para charlar sobre fútbol, esfuerzo y valores. Una conversación llena de inspiración y humanidad que ha conectado con todos los espectadores.

Lo primero sobre lo que le ha preguntado Pablo Motos ha sido sobre si tiene confeccionada la lista que llevará al próximo mundial de 2026. El entrenador ha dicho que tiene el equipo ideal, pero que no puede adivinar qué posibles contratiempos se va a encontrar.

Luis de la Fuente, sobre su lista de jugadores para el Mundial: "En mi cabeza ya tengo el equipo ideal"

Tras esto, Luis ha contado cómo es su día a día como seleccionador. El invitado ha contado que ve hasta 60 partidos, pero ha reconocido que le encanta porque el fútbol es su auténtica pasión.

El técnico también ha tenido tiempo para los elogios. El riojano se ha deshecho en buenas palabras hacia sus jugadores centrándose especialmente en Lamine Yamal, de quien ha dicho que "la imagen que se vende no tiene que ver con su calidad humana".

Además, Pablo le ha pedido al seleccionador que se mojase sobre quién es, para él, el mejor futbolista del planeta. Luis ha barrido para casa y ha afirmado que él, con la Selección Española, tiene a los mejores.

Antena 3» Programas» El Hormiguero» Entrevistas El Hormiguero

Publicidad

Programas

Disfruta de la entrevista completa a Luis de la Fuente en El Hormiguero

Disfruta de la entrevista completa a Luis de la Fuente en El Hormiguero

Esperansa Grasia sorprende a Luis de la Fuente con sus trucos para el día a día

Esperansa Grasia sorprende a Luis de la Fuente con sus trucos para el día a día

¿Quién es el mejor jugador de fútbol de la historia? Luis de la Fuente se moja en El Hormiguero

¿Quién es el mejor futbolista del mundo? Luis de la Fuente se moja en El Hormiguero

Luis de la Fuente elogia a Lamine Yamal: "La imagen que se vende no tiene que ver con su calidad humana"
Sobre el ego de los futbolistas

Luis de la Fuente elogia a Lamine Yamal: "La imagen que se vende no tiene que ver con su calidad humana"

Luis de la Fuente habla sobre su labor como seleccionador: "He convertido mi pasión en mi profesión"
En El Hormiguero

Luis de la Fuente habla sobre su labor como seleccionador: "He convertido mi pasión en mi profesión"

Manu y Rosa, a El Rosco por un bote histórico de 2.272.000 euros en El Rosco: ¿repetirán la gesta de Rafa Castaño?
El Rosco | 20 de octubre

Manu y Rosa, a por un bote histórico de 2.272.000 euros en El Rosco: ¿repetirán la gesta de Rafa Castaño?

Los dos concursantes han intentado emular a Rafa al luchar por la cifra récord que él conquistó, el premio máximo dado en toda la historia de Pasapalabra.

Rosa celebra su cumpleaños en Pasapalabra: “Creo que mi deseo está claro”
Mejores momentos | 20 de octubre

Rosa celebra su cumpleaños en Pasapalabra: “Mi deseo está claro”

La coruñesa ha revelado cuántos años ha cumplido y ha asegurado que es “muy especial” poder disfrutarlo como concursante.

El bote de Pasapalabra vuelve a su récord histórico: los 2.272.000 euros que conquistó Rafa Castaño

El bote de Pasapalabra iguala su récord histórico: los 2.272.000 euros que conquistó Rafa Castaño

Elisa Matilla ‘sobrevive’ a La Pista con una sorprendente victoria: “Hay que confiar”

Elisa Matilla ‘sobrevive’ a La Pista con una sorprendente victoria: “Hay que confiar”

Anna Ferrer

Anna Ferrer Padilla desvela cómo fue su pedida de matrimonio: "Hincó rodilla y me quedé en shock total"

Publicidad