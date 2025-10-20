Disfruta de la entrevista completa a Luis de la Fuente en El Hormiguero

El seleccionador nacional Luis de la Fuente ha pasado por El Hormiguero para charlar sobre fútbol, esfuerzo y valores. Una conversación llena de inspiración y humanidad que ha conectado con todos los espectadores.

Lo primero sobre lo que le ha preguntado Pablo Motos ha sido sobre si tiene confeccionada la lista que llevará al próximo mundial de 2026. El entrenador ha dicho que tiene el equipo ideal, pero que no puede adivinar qué posibles contratiempos se va a encontrar.

Tras esto, Luis ha contado cómo es su día a día como seleccionador. El invitado ha contado que ve hasta 60 partidos, pero ha reconocido que le encanta porque el fútbol es su auténtica pasión.

El técnico también ha tenido tiempo para los elogios. El riojano se ha deshecho en buenas palabras hacia sus jugadores centrándose especialmente en Lamine Yamal, de quien ha dicho que "la imagen que se vende no tiene que ver con su calidad humana".

Además, Pablo le ha pedido al seleccionador que se mojase sobre quién es, para él, el mejor futbolista del planeta. Luis ha barrido para casa y ha afirmado que él, con la Selección Española, tiene a los mejores.