¿Quién es el mejor futbolista del mundo? Luis de la Fuente se moja en El Hormiguero

La visita de Luis de la Fuente a El Hormiguero ha dejado momentos de emoción, humildad y sabiduría. El técnico ha hablado con cercanía sobre su experiencia al frente de la selección española.

Antes de terminar con la entrevista, Pablo Motos le ha pedido al seleccionador que se mojase y le ha preguntado por su jugador favorito. El invitado ha dicho que, durante su infancia, sus ídolos futbolísticos fueron Chechu Rojo, del Athletic de Bilbao y Johan Cruyff.

Sin embargo, cuando el presentador le ha pedido que mencionase al mejor del planeta en la actualidad, Luis ha barrido para casa y ha hablado sobre Lamine Yamal, Pedri, Rodri... "y podría seguir, tenemos a los mejores futbolistas del mundo", ha concluido. ¡Imperdible!