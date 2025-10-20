Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Imperdible

¿Quién es el mejor futbolista del mundo? Luis de la Fuente se moja en El Hormiguero

El seleccionador nacional ha hablado sobre sus ídolos de la infancia y sus jugadores favoritos en la actualidad.

¿Quién es el mejor jugador de fútbol de la historia? Luis de la Fuente se moja en El Hormiguero

Publicidad

La visita de Luis de la Fuente a El Hormiguero ha dejado momentos de emoción, humildad y sabiduría. El técnico ha hablado con cercanía sobre su experiencia al frente de la selección española.

Antes de terminar con la entrevista, Pablo Motos le ha pedido al seleccionador que se mojase y le ha preguntado por su jugador favorito. El invitado ha dicho que, durante su infancia, sus ídolos futbolísticos fueron Chechu Rojo, del Athletic de Bilbao y Johan Cruyff.

Sin embargo, cuando el presentador le ha pedido que mencionase al mejor del planeta en la actualidad, Luis ha barrido para casa y ha hablado sobre Lamine Yamal, Pedri, Rodri... "y podría seguir, tenemos a los mejores futbolistas del mundo", ha concluido. ¡Imperdible!

Antena 3» Programas» El Hormiguero» Entrevistas El Hormiguero

Publicidad

Programas

¿Quién es el mejor jugador de fútbol de la historia? Luis de la Fuente se moja en El Hormiguero

¿Quién es el mejor futbolista del mundo? Luis de la Fuente se moja en El Hormiguero

Luis de la Fuente elogia a Lamine Yamal:

Luis de la Fuente elogia a Lamine Yamal: "La imagen que se vende no tiene que ver con su calidad humana"

Luis de la Fuente habla sobre su labor como seleccionador: "He convertido mi pasión en mi profesión"

Luis de la Fuente habla sobre su labor como seleccionador: "He convertido mi pasión en mi profesión"

Manu y Rosa, a El Rosco por un bote histórico de 2.272.000 euros en El Rosco: ¿repetirán la gesta de Rafa Castaño?
El Rosco | 20 de octubre

Manu y Rosa, a por un bote histórico de 2.272.000 euros en El Rosco: ¿repetirán la gesta de Rafa Castaño?

Rosa celebra su cumpleaños en Pasapalabra: “Creo que mi deseo está claro”
Mejores momentos | 20 de octubre

Rosa celebra su cumpleaños en Pasapalabra: “Mi deseo está claro”

El bote de Pasapalabra vuelve a su récord histórico: los 2.272.000 euros que conquistó Rafa Castaño
Mejores momentos | 20 de octubre

El bote de Pasapalabra iguala su récord histórico: los 2.272.000 euros que conquistó Rafa Castaño

Manu ha señalado que, el día que Rafa completó El Rosco, precisamente estaba estudiando para entrar en el concurso.

Elisa Matilla ‘sobrevive’ a La Pista con una sorprendente victoria: “Hay que confiar”
Mejores momentos | 20 de octubre

Elisa Matilla ‘sobrevive’ a La Pista con una sorprendente victoria: “Hay que confiar”

Roberto Leal ha dado por bueno todo el esfuerzo que la actriz ha hecho y la ha pedido que baile este himno de Gloria Gaynor.

Anna Ferrer

Anna Ferrer Padilla desvela cómo fue su pedida de matrimonio: "Hincó rodilla y me quedé en shock total"

Nacho Gay

Nacho Gay desmiente los rumores de un enfrentamiento entre Antonio Banderas y Melanie Griffith: "Se llevan genial"

La Oreja de Van Gogh

Fans de La Oreja de Van Gogh en contra del regreso de Amaia Montero: "Ella ya tuvo su momento, para mí ha sido un complot"

Publicidad