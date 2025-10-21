El Hormiguero recibirá esta noche a Taburete

El aclamado grupo musical Taburete arrasa allí por donde pasa, su éxito se aprecia en cada concierto. Su filosofía de vida se ve reflejada en cada canción, buscando siempre la diversión y el disfrute, emociones que contagian a todos sus fans.

Con esta última entrega, ya son seis los discos que tiene la banda en su catálogo. A parte del lanzamiento del disco que sale el próximo 28 de noviembre, hablarán de la gira que harán por todo el país. La actitud de Willy Bárcenas y Antón Carreño siempre deja muy buenos momentos en el programa. ¡No te lo pierdas!

Sobre ellos:

Willy Bárcenas y Antón Carreño fundan el grupo Taburete en 2014. Alejándose de las polémicas que rodean a sus familias, los artistas lanzan su primer disco “Tres tequilas” mediante una plataforma digital. Su éxito es inmediato y comienzan a llenar grandes salas de conciertos con temas como “Sirenas”, que calan entre los más jóvenes y es una de las canciones más escuchadas por las nuevas generaciones. Han hecho infinidad de colaboraciones, desde Café Quijano hasta Hombres-G y se han situado entre los grupos más influyentes de la música española del momento.