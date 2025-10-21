Antena 3 LogoAntena3
Rueda de prensa ibérica

La confesión de Luis de la Fuente a Trancas y Barrancas: "No tolero la falta de respeto, para eso hago pesas"

El seleccionador español de fútbol se ha mostrado muy sincero con las hormigas: desde la forma en la que le gusta que sus jugadores le llamen hasta los tatuajes, pasando por el cumpleaños de Lamine Yamal o si ha hecho alguna promesa de cara al Mundial.

Alberto Mendo
Claro, directo y, quizá para sorpresa de algunos, muy divertido, así se ha mostrado Luis de la Fuente en su visita a El Hormiguero. El seleccionador nacional de fútbol ha hablado de su trabajo, de sus jugadores y del próximo Mundial. Además, no ha eludido ninguna polémica y ha salido en defensa de Lamine Yamal: "Es muy buen chico, la imagen que se vende fuera no tiene que ver con la calidad humana que tiene".

Tras la entrevista de Pablo Motos, De la Fuente se ha enfrentado a la rueda de prensa ibérica de Trancas y Barrancas. El técnico nacional ha revelado cómo le gusta que le llamen sus jugadores: "La mayoría, que llevan mucho tiempo conmigo, me llaman Luis... pero Míster parece que te da un toque diferente". También ha asegurado que convocaría a Leo Messi si pudiera, pese a la edad que ya tiene: "Sería bienvenido".

El seleccionador también ha contado cómo es cuando se enfada: "Soy dialogante a límites insospechados, no tolero la falta de respeto, para eso hago pesas". Sobre la fiesta de cumpleaños de Lamine Yamal, ha contado que el jugador no le invitó: "Me habría encantado". Por último, ha revelado qué promesa haría e intentaría cumplir si gana la próxima cita mundialista: "Amenazaría con seguir hasta el próximo Mundial". ¡Descubre en el vídeo todas sus respuestas!

