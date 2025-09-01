Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Inolvidable

Disfruta de la entrevista completa a Bertín Osborne y Sergio Ramos en El Hormiguero

El cantante ha brillado con luz propia en el programa y ha contado con la visita especial de Sergio Ramos.

Disfruta de la entrevista completa a Bertín Osborne y Sergio Ramos en El Hormiguero

Publicidad

Bertín Osborne y Sergio Ramos han inaugurado la nueva temporada de El Hormiguero con mucha complicidad y sentido del humor. El cantante y el futbolista han compartido confidencias y momentos únicos.

El artista ha sido el primero en acudir al plató y lo primero sobre lo que ha hablado ha sido sobre todo lo que se ha dicho entorno a él y la relación con su hijo.

Bertín Osborne habla sin pelos en la lengua sobre la polémica con su hijo: "A mí me la sopla"

Tras esto, Bertín ha aprovechado que estaba dando el pistoletazo de salida a esta nueva entrega del programa para hacerle un regalo de lo más especial a Pablo Motos. El invitado le ha traído un gran surtido de alimentos de su marca para que los deguste.

Además, a raíz de esto, el cantante ha desvelado cómo es la alimentación con la que ha conseguido adelgazar más de 10 kilos. Sin embargo, lo más sorprendente es que suele desayunar una copa de vino.

La aparición de Sergio Ramos también ha sido una de las grandes sorpresas de la noche. El futbolista ha dado el salto a la música y ha dejado a todos boquiabiertos afirmando que tiene 18 temas grabados.

Antena 3» Programas» El Hormiguero» Entrevistas El Hormiguero

Publicidad

Programas

drones

¡Impresionante! El Hormiguero lanza al aire más de 400 drones par hacer un espectáculo de luces en el cielo de Madrid

Disfruta de la entrevista completa a Bertín Osborne y Sergio Ramos en El Hormiguero

Disfruta de la entrevista completa a Bertín Osborne y Sergio Ramos en El Hormiguero

El emotivo homenaje a Marta Jiménez, la 'mujer adrenalina' de El Hormiguero

El emotivo homenaje a Marta Jiménez, la 'mujer adrenalina' de El Hormiguero

cancion sergio
¿Lo sabías?

"Me gustaría dedicarme y compaginarlo con el fútbol": Sergio Ramos nos habla de su nuevo tema 'Cibeles'

"Te he traído un regalito": este ha sido detalle de Bertín Osborne a Pablo Motos por su cumpleaños
¡Detallazo!

"Te he traído un regalito": este ha sido el detalle de Bertín Osborne a Pablo Motos por su cumpleaños

¿Una copa de vino para desayunar? Así es la alimentación de Bertín Osborne
No te lo pierdas

¿Una copa de vino para desayunar? Así es la alimentación de Bertín Osborne

El artista ha desvelado qué es lo que suele comer y cómo ha perdido más de 10 kilos.

"Ha cambiado todo": Pablo Motos echa la vista atrás y reflexiona sobre sus comienzos en El Hormiguero
Hace 20 años...

"Ha cambiado todo": Pablo Motos echa la vista atrás y reflexiona sobre sus comienzos en El Hormiguero

El presentador ha dado la bienvenida a la nueva temporada por todo lo alto con un discurso que nos ha echo reflexionar acerca de cómo ha cambiado el mundo desde que el programa salió a la luz.

Manu y Rosa, sin tregua en un Rosco histórico, trepidante… ¡y con un final inesperado!

Manu y Rosa, sin tregua en un Rosco histórico, trepidante... ¡y con un final inesperado!

El divertido poema de Manu para despedir a los invitados: “No me he ‘parrado’ de reír con vosotros”

El divertido poema de Manu para despedir a los invitados: “No me he ‘parrado’ de reír con vosotros”

María Parrado enamora cantando ‘Tiempo al tiempo’ a capela en Pasapalabra

María Parrado enamora cantando ‘Tiempo al tiempo’ a capela en Pasapalabra

Publicidad