Disfruta de la entrevista completa a Bertín Osborne y Sergio Ramos en El Hormiguero

Bertín Osborne y Sergio Ramos han inaugurado la nueva temporada de El Hormiguero con mucha complicidad y sentido del humor. El cantante y el futbolista han compartido confidencias y momentos únicos.

El artista ha sido el primero en acudir al plató y lo primero sobre lo que ha hablado ha sido sobre todo lo que se ha dicho entorno a él y la relación con su hijo.

Tras esto, Bertín ha aprovechado que estaba dando el pistoletazo de salida a esta nueva entrega del programa para hacerle un regalo de lo más especial a Pablo Motos. El invitado le ha traído un gran surtido de alimentos de su marca para que los deguste.

Además, a raíz de esto, el cantante ha desvelado cómo es la alimentación con la que ha conseguido adelgazar más de 10 kilos. Sin embargo, lo más sorprendente es que suele desayunar una copa de vino.

La aparición de Sergio Ramos también ha sido una de las grandes sorpresas de la noche. El futbolista ha dado el salto a la música y ha dejado a todos boquiabiertos afirmando que tiene 18 temas grabados.