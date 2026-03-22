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“No llevamos ni una hora y ya nos van a echar”: Joaquín y su familia disfrutan bañándose en la piscina bajo la lluvia

La familia andaluza ha cogido un vuelo para partir hacia su próximo destino: Okinawa, una ciudad costera de Japón en la que podrán disfrutar de la playa. Al llegar a esta ciudad la familia no podía esconder la sonrisa que les provocaba el paisaje y la vegetación de Okinawa: “Me da igual que caiga el diluvio”.

Joaquín y su familia disfrutan bañándose en la piscina bajo la lluvia

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Adrián Moreno
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Una vez en la habitación en la que se hospedaban, los Sánchez Saborido han decidido sonreírle al tiempo que hacía en la ciudad bañándose con ropa en la piscina. Esto ha despertado las quejas de los vecinos que conviven alrededor.

Al despejarse el cielo, Joaquín y su familia han navegado en barco por las aguas cristalinas japonesas aprovechando para tomar el sol y disfrutar de una agradable comida probando una carne japonesa de gran calidad, según Salma parecía que estaban en otro país: “Es el primer sitio de Japón que no parece Japón”.

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Gracias al buen tiempo hizo, aprovecharon para realizar distintas actividades dentro del agua, primero se pusieron los trajes de neopreno para observar la naturaleza marina aprovechando para hacerse fotos y luego se divirtieron realizando “paddle-surf”.

Salma ha sido la encargada de despedir el diario de viaje de hoy con cara de felicidad, pero un sentimiento de tristeza ya que cada vez queda menos para que Joaquín y su familia vuelvan a España: “Todo se queda en los recuerdos”, decía la menor de los Sánchez.

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