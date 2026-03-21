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VÍDEO INÉDITO: El zasca de Joaquín a Susana: “Cómo vas a envejecer si se va a caer el mueble de las cremas que tienes”

Las hijas de la familia destapan las correcciones que se han realizado sus padres en la cara.

El zasca de Joaquín a Susana: “Cómo vas a envejecer si se va a caer el mueble de las cremas que tienes”

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El discurso de Susana ha reflejado la importancia que deben dar las personas a valorar su interior y no darle tanta importancia al físico, algo que ella admite no aplicarse: “No es mi caso”.

Joaquín ha dado la razón a su mujer con un tono irónico: “Como no va a ser tu caso si se te va a caer el mueble de las cremas”. Sus hijas también han atacado a su madre, afirmando que se pincha bótox en la cara para quitarse las arrugas.

El padre de la familia ha admitido que él también ha hecho uso de la cirugía estética para mantener su frente sin arrugas, algo que tratan con normalidad, ya que piensan que la mayoría de la gente, cuando llega a esa edad, se hace retoques estéticos.

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